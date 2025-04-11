全家咖啡買1送1、7-11衛生紙買1送2！超商「周末省錢優惠」來了

▲超商周末優惠，7-11指定咖啡第二杯10元，全家咖啡買1送1。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

股市起伏影響市場震盪，省錢機會要把握！超商周末推出優惠，多項人氣商品「買1送1、兩件更省」，包括咖啡、飲料、衛生紙、泡麵等。7-11多達7項商品買1送1，還有衛生紙買1送2；全家、萊爾富也囊括吃的、喝的、生活用品下殺。其中全家還加碼周末「單品咖啡買1送1」。

★7-ELEVEN

7-11即日起至4月13日「超值五六日」多項商品優惠，KIRIN午後紅茶奶茶「買2送1」，Niseko紅茶奶蓋雪糕、桂格補氣養蔘蜂蜜飲、美顏膠原莓果飲、味味A紅燒牛肉湯麵等「買1送1」。

CITY TEA 水果冰沙多肉葡萄買1送1、CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品馥芮白「第二杯10元」。

生活用品包括舒潔濕式衛生紙30抽，3件只要109元，平均每包不到37元。舒潔厚棒抽取衛生紙一包60抽，43元「買1送2」，等於一件價錢帶回三包。

★全家

全家即日起至4月13日推出「會員限定優惠」、「康康五」周末優惠，多達近30項商品「買1送1」或「超值加價購」，像是Let’s Café特濃拿鐵、四季春青茶，同品項「第2杯只要10元」，還有冰品、補給飲料、零食泡麵等多樣好康，省荷包又有小確幸。

另外，全家周末五六日加碼，單品美式、拿鐵「買1送1」。

▼全家周末咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▼全家周末「康康五」買1送1優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至4月13日限時殺優惠，泡麵有農心辛辣白菜風味麵、雙響泡鹽味豚骨湯麵「第二件10元」，素飄香風味麵多種口味任選「兩件88折」。熟食部分，HI-L鹽水雞原價59元，限時特價49元。

飲品優惠有左岸咖啡館系列240ml「任選兩件48元」、FIN補給飲料580ml「兩件40元」、UCC無糖黑咖啡185g「買1送1」，樂法沙瓦（葡萄、水蜜桃、檸檬口味）任選第二件只要30元。保健品則有葡萄王益菌王粉末顆粒（2gx3包）「買1送1」。

▼萊爾富即日起至4月13日限時殺優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富APP自即日起至4月29日：

大杯特濃美式，買20送20（原價每杯55元）。

大杯特濃拿鐵，買20送20（原價每杯65元）。

★OKmart

OKmart 門市自即日起至4月12日支援荷包，自有品牌推出「價格×實用性×品質感」商品，包括「極柔感三層抽取式衛生紙」單串（6包入）特價99元，換算每張僅0.137元，遠超市售同級產品平均單價。

另針對飲用水，OKchoice WATER天然水2200ml推出「第二件10元」限時優惠，箱購價180元（8入裝），每箱現省100元。

▲OKmart推出「極柔感抽取式衛生紙」主打高CP值。（圖／業者提供）

OKmart 全台門市，凡購買指定糖餅與飲料任兩件，即可參加「OK派對嘉年華抽抽樂」，最低1折。

除了抽抽樂，全台門市更推出多款熱銷品銅板價，包括蘋果西打兩件59元、舒跑運動飲料第二件5折、愛之味油切茶兩件49元、喜年來蛋捲隨手包（地瓜／紫薯口味）」任選兩件75元。

★哈根達斯買4送4

「哈根達斯雪糕」在全台4大超商7-11、全家、萊爾富、OKmart，4月11日至15日同步「買4送4」優惠，原價每支129元，等於8支特價516元，平均單支不到65元。

▲哈根達斯在四大超商「買4送4」。（圖／業者提供）

其中7-11在前兩天更加碼指定支付優惠，使用icash2.0、icash Pay、OPENPOINT APP三大支付工具，可再享滿千現折100元。

全家除了門市「買4送4」，會員APP「隨買跨店取」也有哈根達斯129元系列雪糕8入516元限時特價，可兌換至6月30日，除了可跨店取，還能與親友一同兌換享用。萊爾富使用聯邦信用卡、金融卡、HiPay綁定聯邦卡，結帳再享5%現折。