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全家限7天「自帶杯省8元」！5款蔬食新品、燕麥奶優惠一次看

▲▼全家響應世界地球日，推出蔬食、燕麥奶新品。（圖／業者提供）

▲全家響應世界地球日，推出蔬食、燕麥奶新品，自帶杯限時省8元。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全家響應422世界地球日，推出低碳生活提案，推出5款新品蔬食，包括與人氣素食品牌「隨緣」合作的「麻婆豆腐飯糰」等，搭上飲品或副餐組合更優惠。推出「環保減塑雨具」一年減少6萬公斤一次性塑膠。4月16日至4月22日限時7天，還推出「自備杯加碼省8元」活動。

●全家推燕麥奶新品

Let’s Café除既有愛之味咖啡師燕麥奶系列品項外，即日起再推出使用全球知名「OATLY燕麥奶」調製的燕麥奶拿鐵、紅茶，提供消費者更多元的植物奶飲品選擇。

▲▼全家響應世界地球日，推出蔬食、燕麥奶新品。（圖／業者提供）

▲全家推出燕麥奶新品，還有自帶杯加碼折8元。（圖／業者提供）

●自帶杯加碼折8元

鼓勵消費者響應愛地球，4月16日至4月22日期間，凡消費者自備杯到全家購買現調飲品，折扣從5元加碼至8元。

另外，全家與「看見．齊柏林基金會」合作，在世界地球日期間推出「全家一起看見台灣」抽獎趣活動，4月16日至5月13日使用循環杯、環保杯，或於店舖現場購買植纖環保杯、無塑植纖杯、燕麥奶拿鐵/紅茶、植覺生活系列全品項商品，即可獲得會員APP抽獎券一張，有機會抽中空拍機、Let’s Café大杯經典美式100杯、看見台灣保溫瓶、野餐墊等多項好禮。

●全家蔬食新品

全家2023年起推出自有蔬食品牌「植覺生活」，開發飯糰、主食、沙拉、袋裝小吃等超過50款商品，打造一日三餐都有便利蔬食新選擇。銷售連年增長，去年業績更年增超過3成，其中銷售第一明星商品是「蔬食鮪魚飯糰」，年銷售逾200萬個；第二則為「義式蔬菜蕃茄筆尖麵」。

▲▼全家響應世界地球日，推出蔬食、燕麥奶新品。（圖／業者提供）

▲▼全家蔬食品牌「植覺生活」推出新品。（圖／業者提供）

▲▼全家響應世界地球日，推出蔬食、燕麥奶新品。（圖／業者提供）
 
為迎接世界地球日，全家「植覺生活」再推5款蔬食新品，應援消費者的全餐期需求，首推與素食品牌「隨緣」聯名的「大口麻婆豆腐飯糰」，採用隨緣經典麻辣醬與滑嫩豆腐、素肉末拌炒，鹹香夠味、暢辣帶勁，售價62元。

主食則推薦「香麻滷時蔬餐盒」，多種蔬菜、滷冬粉、角螺豆皮、黃金豆腐、酸菜，搭配特製麻辣醬滷汁，香麻入味好下飯，售價89元，「鐵板什蔬炒泡麵」以黑胡椒醬為基底，搭配豐富的蔬菜食材與泡麵麵體呈現，整體份量超滿足，售價89元。

輕食有「好多菜三明治」售價45元、「厚蛋時蔬握沙拉」售價69元，清爽又開胃，適合愛吃菜、注重健康的消費者。

▼全家推出蔬食輕食。（圖／業者提供）

▲▼全家響應世界地球日，推出蔬食、燕麥奶新品。（圖／業者提供）

5款新品搭上「餐餐超值配」，加購與指定飲品更優惠。或可搭「主副配優惠」再加指定副餐省5元，加指定茶飲省10元。
 
另外，為滿足彈性蔬食客便利採買需求，全家於全台250間店舖導入常溫蔬食貨架，蒐羅超過百項蔬素食商品，還可透過APP「地圖趣」便利查詢，提供蔬素食消費者一站購足、快速便利購買的管道。 

▼全家推出蔬食貨架。（圖／業者提供）

▲▼全家響應世界地球日，推出蔬食、燕麥奶新品。（圖／業者提供）

●環保減塑雨具

由於5月即將進入梅雨季，全家創零售業之先，針對雨具雨衣全系列率先導入再生塑膠運用，包含透明傘、布傘、輕便雨衣等，預估一年可減少近6萬公斤的一次性塑膠。

▲▼全家響應世界地球日，推出蔬食、燕麥奶新品。（圖／業者提供）

▲全家推出環保減塑雨具。（圖／業者提供）

第一波上市包含「防風環保自動傘」、「套入式環保輕量雨衣」，以及符合歐盟6P free無毒材質的「升級版前扣式輕量雨衣」，讓接觸到身體的雨衣也能親膚自然。

★全聯友善生態商品

全聯與在地農業合作，陸續推出友善生態商品多達10種，包含老鷹紅豆、黑面文蛤、好欣豬、台灣鯛背肉、官田菱雉菱、放山桂丁雞、小農鮮乳甜點、黑翅鳶米、貓頭鷹鳳梨、諸羅樹蛙綠竹筍等，守護台灣10種生物，並提供安心農產給消費者。

▲全聯友善生態商品優惠5折起。（圖／業者提供）

即日起至5月1日，全聯推出「友善地球」檔期，多款生態產品優惠，還有指定的環保衛生紙、洗碗精、洗衣精「買1送1」。

全聯「美味堂」熟食、「We Sweet」甜點，此波也與米其林綠星餐廳「一週二次蔬食集團」主廚徐兆麟Tim合作，推出4款創新蔬食、1款甜點。

包括「黃金藜麥鷹嘴豆」、「皮蛋麻婆豆腐」、「雜菜寬粉」、「蜂蜜辣醬馬鈴薯」。甜點推出「栗子銀耳燕麥露」，都是蔬食者新選擇。

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