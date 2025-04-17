台美關稅談判　行政院：繼續跟美國政府進行更有效的溝通

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普掀起全球關稅風暴。台灣11日已與美方就關稅議題進行視訊會議，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前透露的優先關稅談判國家並未包含台灣。對此，行政院發言人李慧芝今天(17日)表示，台美對談順利啟動，無法說明溝通細節，但政府會繼續跟美國政府進行更有效的溝通跟合作，也會盡力為國家爭取最大利益。

針對台美關稅談判部分，行政院發言人李慧芝說，台美雙方在4月11日已經進行視訊會議，雙方的對談也已經順利啟動有相當建設性的談話。

李慧芝指出，談話主要方向，包括台美的對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制等等，雙方也都期待接下來可以有更近一步對相關議題的後續對話，也希望加強跟美國之間的經貿合作。

對於談判的細節、誰領軍、怎麼談或是何時談等，李慧芝表示，基於雙方默契不多做細節說明，要請大家放心，政府一定會有最適合、最好的安排，在適合的時間也會跟外界說明。

李慧芝說，每個國家在談判時都會確保各自國家的利益，院長也說過，會橫屏考量民眾的消費習慣、健康還有國際標準據理力爭，也會在雙方互利共贏基礎上，繼續跟美國政府進行更有效的溝通跟合作，也會盡力為國家爭取最大利益。