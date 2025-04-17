境外勢力滲透機敏單位　卓榮泰指示研議強化方案

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

近期檢調查出多起共諜案，引發外界關注。對此，行政院長卓榮泰今（17日）在院會中提示，相關制度有必要重新加以檢視，是否有執行不夠落實、或規範需要加以精進之處，「政府要從制度面加強把關，更完善的制度也能對所有公務人員提供更有力的保障」。卓也請政委馬永成兩週內邀集相關單位，研議強化方案，也請所有公務人員必須要加強國安意識、堅守對國家的忠誠。

發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰在院會中提示，面對日益嚴重的境外敵對勢力滲透，近期在政府積極偵辦下破獲多起共諜案件，被滲透的機關多屬機敏單位，需要特別加以重視，凡涉案人員一率依法嚴懲。

院長卓榮泰說，政府更應該全面強化國家安全機制，依照《公務人員任用法》第4條規定，「涉及國家安全或重大利益的公務人員需要辦理特殊查核」，然而相關制度及執行現在有必要重新加以檢視，是否有執行不夠落實、或現行規範有需要因應情勢變化加以精進之處，有效防堵境外敵對勢力無所不用其極的滲透。

卓榮泰表示，相信絕大部分公務人員都是奉公守法、為民服務，但是為了守護國家安全和民主自由生活方式，政府要從制度面加強把關，更完善的制度也能對所有公務人員提供更有力的保障。

卓榮泰請政委馬永成兩週內邀集相關單位，研議強化方案，也請所有公務人員必須要加強國安意識，身為公務員更要堅守對國家的忠誠。

政務委員林明昕說，《公務人員任用法》第4條有授權法規命令做比較細節的規範，不是所有人員任用後都要做這工作；林說，這也不是一個大的制度改革，而是在就有制度下落實。

李慧芝補充，目前的查核是以職等、職稱辦理，不是以接觸機密的方式辦理，這可能會是未來檢討的方向。至於跟隨國安會秘書長吳釗燮多年的何仁傑涉共諜一案，人事長蘇俊榮說，任用的時候都有接受特殊查核過，但這也是為何要檢視的、如何去落實，「進來之後，是不是要每年review？這是未來要精進的地方」。

記者追問，何仁傑8年期間只做過一次安全查核，修法會檢討全面加嚴？林明昕說，也不是說加嚴，是制度上如何設計落實，如何讓辦法真正落實執行；若制度有缺陷，就要修辦法，還不夠的話才要修法。林強調，不是擴大打擊面，是落實現有機制，救濟管道、程序保障都是存在的。