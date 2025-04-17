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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女考駕照靠「無人機連線作弊」！　「隱形教練」被判刑

▲▼陸女考駕照用無人機連線作弊。（圖／翻攝自央視新聞）

▲楊女考試畫面。（圖／翻攝自央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅蘭州一名楊姓女子日前在考小型車駕照時，用「無人機」遠端連線作弊，並在耳內塞賭場常用的迷你無線耳機，聽取「隱形教練」的指示，來操作方向盤。不過事與願違，考官當場就識破楊女的行為，並立刻報警處理。

據《央視新聞》報導，考官指出，儘管車內沒有監考人員，但是車內的影像、聲音都會即時傳送到監考室，當時就發現楊女車內，出現奇怪的人聲在協助她考試。

▲▼陸女考駕照用無人機連線作弊。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼監考人員透過監視畫面，發現楊女車內有奇怪人聲。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼陸女考駕照用無人機連線作弊。（圖／翻攝自央視新聞）

工作人員當時立即透過語音系統詢問楊女，但對方矢口否認，追問的過程中，那個神祕的提示聲音依然沒有停止，直到考場工作人員來到現場，停止了楊女的考試，楊女仍堅稱自己不知情，現場工作人員還發現，一架無人機在考場上空盤旋。

▲▼在考場附近盤旋的無人機。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼在考場附近盤旋的無人機。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼陸女考駕照用無人機連線作弊。（圖／翻攝自央視新聞）

警方抵達現場後，立刻調閱監視器畫面，發現「隱形教練」曾姓男子，並將兩人帶回局裡調查。警方表示，這時楊女才坦承耳內有待無線耳機，員警帶她到醫院，取出了兩對鋼珠組成的米粒耳機。

警方對曾男調查後，發現了提供「考照作弊」服務的李男，李男本是駕訓班教練，為了幫助學生考到駕照，動起了歪腦筋。

▲作弊用的耳機。（圖／翻攝自央視新聞）

▲楊女坦承，耳內有作弊用的耳機。（圖／翻攝自央視新聞）

李男向警方供稱「作弊流程」，學生會戴著作為發射接收訊號的「項鍊」，透過藍牙連接手機，同時會驅動兩對比米粒還小的鋼珠震動，使用時將耳機放進耳道內，貼近鼓膜，正常情況下，配戴者就能聽到通話聲音，而他人則完全不會聽到。

▲▼李男所謂的「項鍊」。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼李男所謂的「項鍊」。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼陸女考駕照用無人機連線作弊。（圖／翻攝自央視新聞）

李男說道，接下來一共使用兩部手機，一部是李男平時自己使用的手機，一部是提供給學員的手機，透過設置，當他直接打電話給這部手機時，學員不需手動接聽，直接可以通話。

至於無人機，李男表示，由於考場是個封閉場所，只有少數的內部人員在現場監考，外人無法進入，所以他想到，可以利用無人機，在空中進行觀察，「無人機是2023年買的，我自己平常空拍用。」

▲▼陸女考駕照用無人機連線作弊。（圖／翻攝自央視新聞）

▲無人機視角。（圖／翻攝自央視新聞）

沒想到李男精心佈局的作弊計劃，由於設備故障的原因，導致通話的聲音被外放了出來，才被監考人員發現。

警方表示，駕照考試雖然看似很平常，但是它和高考、公務員考試等一樣，屬於法律規定的國家考試。公安機關以李男涉嫌組織考試作弊罪，將案件移送檢察機關審查。

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