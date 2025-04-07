40小時滯空緊盯美軍基地　彩虹-9繞台執行斬首任務

▲彩虹-9無人機試飛。（圖／翻攝CCTV）

軍武中心／綜合報導

彩虹家族在全球無人機市場佔有一定地位，中國航天科技集團下屬第11研究院推出的最新彩虹-9堪稱大陸最為先進的高空長航時無人機，特殊的V型雙垂尾結構，滯空時間長達40小時，可長時間盯住美軍駐沖繩基地，掛載武器後繞台飛行執行斬首任務。

繼2024年珠海航展的首度亮相後，日前《央視》公布彩虹-9的飛行試驗畫面。該無人機翼展24.8米，採用V型雙垂尾，最大航程可達1萬公里以上，最大飛行高度超過1萬米，巨大的機身保證了足夠的航程和滯空時間。彩虹-9並運用大量AI技術，具備自主規劃路線的能力，官媒稱其有智慧大腦，認證具備自主飛控能力，同時安裝作戰數據鏈。

據了解，彩虹-9共有8個機翼掛架，可掛載精確制導武器彈藥、電子戰吊艙、偵察吊艙以及特種任務吊艙，去年的珠海航展更首度亮相可攜帶AR-4空對地導彈，從其基本型AR-1的8公里射程提升到20公里，AR-2C空對地導彈的射程也從早期型的8公里增加到16公里。

▲彩虹-9攜帶各式武器首度亮相2024年珠海航展。（圖／翻攝自新京報）

大陸知名軍事自媒體「軍武次位面」指出，彩虹-9可執行多種多樣任務，包含海上巡邏、邊境巡邏、跟蹤艦船、長時間監視敵方的動態部署。該無人機在高度超1萬米的位置飛行，可輕鬆避開低空威脅。掛載武器後，可去第一島鏈執行反介入/區域拒止任務，也可繞台飛行執行斬首任務，同時40小時的滯空時間，意味著具備長時間緊盯單一軍事基地的能力。

分析進一步指出，既然引入了AI，證明彩虹-9可作為蜂群無人機母機，指揮其他無人機執行複雜的協同任務。此外，還能以AI和數據鏈為依托，與殲-20配合作戰，化身無人炸彈卡車。