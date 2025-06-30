快訊／北投驚傳旅館大火狂燒　恐怖烈焰照夜空

記者黃宥寧、黃彥傑／台北報導

台北市北投區光明路今（30日）晚間8時40分左右傳出火警，初步通報為3級火警，消防人員已緊急出動前往搶救。據了解，起火地點為一棟作為旅館用途的建築，火勢蔓延迅速，消防隊持續灌救中，詳細起火原因及損害情形仍有待進一步釐清。

▲台北市北投區光明路疑一家旅館突發生火警。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，住在附近的居民指出濃煙與火光來自新秀閣大飯店方向，警消仍在現場警戒與後續處理中。截至晚間9時9分，火勢已控制，消防人員正進行殘火處理，起火原因仍待進一步釐清。