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Google Pixel 9a電信資費方案出爐　綁約不划算「狂加碼」吸用戶

記者蘇晟彥／台北報導

Google 平價AI手機 Pixel 9a 將在16日正式開賣，中華電信及台灣大哥大紛紛祭出資費方案，搭配指定5G方案，兩間電信都為綁約48個月、月付1,199（台灣大）、綁約48個月1,399（中華）就能0元帶Google Pixel 9a 8G/128G回家。但本次Google  Pixel 9a 資費方案並不便宜，空機價格僅要16,490（8G/128G）／19,990元（8G/256G），因此兩大電信也瘋狂加碼好禮吸引用戶青睞。

▼Google 平價AI手機 Pixel 9a （圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Google Pixel 9a 。（圖／記者蘇晟彥攝）

中華電信Google Pixel 9a 月付1,399元空機0元帶走　新客加贈Google One 100GB、YouTube Premium３個月

中華電信宣布4月16日起正式開賣Google Pixel 9a，同時包裝新機「精采5G」優惠方案，申辦月繳1,399元(36個月租期)，Google Pixel 9a 128G專案價0元起，另享Google原廠配件45W USB-C充電器(價值1,090元)、新奇機重現行動裝置保險4個月(價值792元)、舊換新限時加碼折1,000元、VIP客戶加碼最高再折5,000元等超給力的購機優惠。
凡購買Google Pixel 9a，搭配精采5G月繳999元以上購機方案，除享Netflix高級版服務優惠價每月359元，盡享影視娛樂饗宴，另同享精采5G應用服務KKBOX、i聽聽及Google One 100GB前3個月免月租。此外，新客亦可體驗原廠隨附Google One 100GB、YouTube Premium各3個月及Fitbit Premium 6個月註，享受雲端儲存空間、⁠零⁠廣⁠告⁠的⁠ YouTube Music⁠與YouTube⁠服⁠務⁠及健身課程等加值服務多重優惠。

中華電信獲唯一國際權威雙機構認證5G用戶體驗大滿「冠」，即刻入手Pixel 9a
最新發表的Google AI輕旗艦 Google Pixel 9a ，內建 AI 助理 Gemini，超好拍、超耐用、超智慧，萬事一機就搞定！Gemini 可以為你即時提供協助，透過 AI 協助完成日常待辦事項，讓生活與工作更有效率，Pixel 9a 更具備完美合照、魔術修圖及「一起拍」等實用 AI 拍照功能，並擁有電池續航力超過 30 小時且提供長達 7 年的作業系統跟安全性更新服務；中華電信一次推出 Google Pixel 9a 128G/256G及鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑等多款色系，滿足客戶多元選擇。

▼ Google Pixel 9a 共有鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑 4色可選。

▲▼ Google Pixel 9a 。（圖／記者蘇晟彥攝）

台灣大哥大宣布將於16日正式開賣Google Pixel 9a，搭配指定5G專案，月付1,199綁約48個月即可空機免費帶走，5月31日前購機就送價值1,090元Google 45W USB-C充電器，加辦「新復原者預繳保險專案」，還可享最高1,512元電信帳金回饋。

VIP用戶續約最高可折5,000元，老客戶享最高折價888元。4月30日前至myfone網路門市購機，不論搭配專案或購買空機，都可抽手機平板雙重好禮；若新申辦、攜碼或續約搭配5G月租999元以上資費，加碼最高送1,000元mo幣；續約5G專案並升級資費之用戶，登記最高再送1,200元myfone online電子禮券，若使用「Open Possible聯名卡」於myfone門市購機，即可享2%現金回饋、電信費最高3.5%現金回饋。此外還可享受多項加值服務，包含Perplexity Pro一年免費、WeMo PASS及智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗、「反詐戰警」進階方案6個月免費。

此外，搭配台灣大哥大多元5G指定資費，讓用戶暢享遊戲、追劇、聽音樂等娛樂，包含免費享3個月KKBOX、MyVideo，及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務3個月白金方案或1個月鈦金方案，或可以最低每月500元(原價850元)申辦Netflix、Max和MyVideo三合一年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台Disney+月費139元(原價270元)、影音串流平台Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)等多重優惠。

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