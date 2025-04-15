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Google簽屬台灣首宗「地熱能源購電協議」　盼2050達 6GW地熱規模

記者蘇晟彥／綜合報導

Google 15日宣布，簽署台灣首宗企業地熱能源購電協議，同時也是 Google 在亞太區的第一個地熱購電協議。最初的計畫會由台灣倍速羅得公司（Baseload Power Taiwan）開發，將為電網增加 10 MW（10 千瓩）「全天候運作（always on）」的電力，助益台灣的地熱市場發展 ，同時以無碳電力支持 Google 在台灣的資料中心與營運，同時也為亞太區、乃至全球地熱能源的規模化發展奠定基礎。

▲▼

地熱能源利用地底深處的熱能來產生無碳電力，是一種「全天候」的潔淨能源，在台灣的潛力十足 。台灣位在環太平洋火山帶，擁有獨特的地質條件和豐富的地熱資源，能提供穩定可靠的基載電力，與太陽能、風力等間歇性再生能源技術形成互補 。

這次與倍速羅得公司（Baseload Capital）的長期合作，包括對該公司進行股權投資，在亞太及全球加速部署地熱這項全天候潔淨能源技術的最新進展。目前 Google 也和 Fervo Energy 一起開發增強型的地熱系統，致力促進次世代地熱技術的商業化，同時也和 Project Innerspace 合作搜集分析地下資料（subsurface data），發掘全球的地熱潛力。

催化潛力深厚的地熱市場
自 2019 年起，倍速羅得公司旗下的台灣倍速羅得公司一直積極探勘地熱資源，與在地社區密切互動，並積極協同台灣政府，以改善地熱能源的法規及許可程序 。Google 對這些地熱計畫的支持，有助建立台灣的人才、專業知識、供應鏈還有基礎設施，以利降低未來計畫的成本，並且加速地熱能源的部署 。

這些計畫也有助實現台灣政府的願景，特別是其設定「2050 年達成 6 GW 地熱規模」的目標。Google 長期以來和台灣政府及電力公司密切合作，共同推動再生能源發展；在這個基礎之上，我們將持續和各界協力，共同促進市場發展與創新，以擴展地熱資源的應用規模 。

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