台大前教授李明璁性騷女學生案　解聘且4年全面封殺

▲小淨（圖）就讀台大期間遭老師李明璁誘導談戀愛。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

2023年#MeToo運動期間，台大社會系前助理教授李明璁遭控於2005年間性騷擾眾多女學生，並誘導發展戀愛交往關係，今年3月底傳出最新調查結果。國立台灣大學日前向本刊證實，李師性騷學生案依《教師法》第15條第1項第1款，予以解聘且4年不得聘任為教師，校內相關單位正在依決議及相關程序報教育部處理。

本刊調查，李明璁與學生A女討論論文期間，逾越師生界線，向對方哭訴自身感情困擾及私密性生活，表示自己苦於找不到「靈肉合一」的對象，時間長達2小時。因有明確論文指導關係，A女即便不想聽，也礙於權勢關係，無法制止或立即離開，認定此行為構成性騷擾。

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▲李明璁。（圖／資料照片）

本刊曾採訪當事學生B女。針對此案，校方認定李明璁違反專業倫理，在修課期間與學生建立超越師生界線的交往關係。

然而，李師早已不在台大任教，解聘有何意義？教育部表示，「教師經學校依教師法第15條第1項規定予以解聘並管制1至4年不得聘任，依同法第19條第1項規定，於管制期間內不得於其他學校任教。至離職教師，學校仍得依上開規定予以解聘，並議決1至4年不得聘任，以管制此類教師於一定期間不得任教。」換言之，李師將被列管於不適任教師系統，學校聘請教師前均需在系統中查詢，相當於全面封殺。

校園近年頻繁處理狼師，全國大專院校的性別知能有機會緩慢提升。本刊調查，解聘並非第一階段性平調查結果。2024年7月，台大性平會調查李明璁案，認為未達情節重大，僅命其「自費接受至少6次性平專業諮商、8小時性別平等教育相關課程」。因李明璁已不在台大任教，若恢復聘任關係，會處以「停止擔任導師2年、不得指導研究生論文2年、不得借調或在外兼職兼課2年」。然而原處分遭教育部退回，要求台大按照教育部2023年新函釋（性別事件嚴重程度認定標準）重新決定，並釐清原報告瑕疵，彰顯教育部對校園性騷擾零容忍的堅決態度。

2025年3月，台大完成調查報告修正，重新認定李明璁的性騷擾行為已達情節重大程度，嚴重危害校園性別平等，違反教師專業倫理，對社會造成不良影響，予以解聘且4年不得聘任為教師。

如何提升教育現場人員的性平知能？教育部表示，「透過每年辦理全國大專校院性別平等教育委員會運作傳承及座談會、案例研討會等，強化學校性平會承辦人及執行秘書知能，並透過辦理書面審查追蹤學校性別平等教育委員會運作成效，督導學校強化教職員工之性別平等意識，透明化學生申訴方式及多元化申訴管道。」



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