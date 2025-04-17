歐德集團攜手德國、義大利木工機械雙強　打造國際物流中心智慧生產線

▲歐德集團董事長陳國都（左）與義大利SCM Group亞洲區代表 Mr. Francesco Grazian（右）簽署合約。

圖、文／歐德集團提供

秉持「生活從想法開始」，歐德集團深耕台灣，斥資33億於桃園沙崙產業園區打造地上四層、地下一層的國際物流中心，預計2026年啟用。更攜手國際木工機械大廠-「義大利SCM Group」、「德國HOMAG集團」，透過智慧製造與綠色節能設計，全面升級產能與服務品質。

為加速智慧產線佈局，歐德集團董事長陳國都於4月16日與義大利SCM Group亞洲區代表Mr. Francesco Grazian簽署合約，斥資1.2億購置「智慧化無人機木工生產線」，SCM Group為全球知名的義大利木工機械製造大廠，擁有超過70年歷史，專精於高效、精密的自動化木作設備，為家具製造產業提供一站式解決方案。

▲歐德集團投資33億興建國際物流中心，攜手德義木工機械雙強，1.56億打造智慧產線。

同時，歐德集團亦與德國木工機械龍頭HOMAG集團 合作，投入3600萬引進多項智慧先進設備。HOMAG為全球最大木工機械供應商，擁有智慧化加工系統與數據整合能力，其高效能機台具備故障預測、精度補償與智能排程等功能，有效提升製造品質與穩定性。

歐德國際物流中心同步建置自動倉儲系統與電腦化管理平台，有效提升物料控管與進銷存效率。園區設置太陽能板、雨水回收系統與再生能源設備，實踐環保節能與永續經營理念。

▲「工欲善其事 必先利其器」，歐德集團董事長陳國都很開心可以和德義頂尖大廠合作，一起聯手打造智慧化國際物流中心。

歐德集團攜手德義木工機械雙強、共投入1.56億升級智慧製造，展現數位轉型與國際接軌的決心，持續為消費者打造更高品質的生活體驗，邁向創新與永續並行的新里程。

▲歐德集團國際物流中心升級智慧製造，展現數位轉型與國際接軌的決心，為消費者打造更優質的生活體驗。

