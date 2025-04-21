德國2少女入境美國「少做1件事」！當場遭全裸搜身　扣押遣返

▲夏洛蒂與瑪麗亞遭驅逐出境。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

德國2名未滿20歲的少女為了進行背包客旅行飛往夏威夷，然而一落地後卻直接被美國海關人員帶走審問，不但遭脫衣搜身、拘留，最後甚至遭到遣返，讓她們驚恐萬分。然而如今兩人遭到嚴格審查的原因也曝了光，原來是因為兩人太過隨性，並未預定任何住宿，所以才會引起美國移民官的懷疑。

根據《每日郵報》報導，19歲的德國少女夏洛蒂（Charlotte Pohl）和18歲的好友瑪麗亞（Maria Lepere）原本計畫從夏威夷檀香山入境美國，並展開為期5周的美國與中美洲之旅，但是由於行程安排太過隨意，兩人直到出發後都未預訂任何住宿，引起美國海關與邊境保衛局（CBP）的疑慮，懷疑她們有非法入境打工的可能。

雖然夏洛蒂與瑪麗亞事前已申請並取得免簽的旅行授權電子系統ESTA的許可，但因為旅行計畫不完善，因此隨即被美國海關與邊境保衛局帶走審訊，時間長達數小時，最後更以手銬拘押她們。

兩人被送進遣返拘留所，並在拘留所內被脫衣搜身、掃描全身，還被換上綠色囚衣。而拘留所內環境惡劣，床墊發霉、廁所設施簡陋，警衛也警告她們不要吃過期食物。

夏洛蒂與瑪麗亞隔日上午被帶回檀香山機場，最終被驅逐出境，而兩人則要求要遣返到日本。

對此，德國外交部提醒，即使持有ESTA，也不代表能百分百入境美國，最終仍需由美方邊境官員決定是否放行。