試院公布調查局、法官、會計師考試時間　海巡人員特考刪身高限制

▲考試院。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（17）日通過，114年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、海岸巡防人員考試及未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試等4項考試第一試，訂於8月9日至11日舉行；114年專門職業及技術人員高等考試會計師、不動產估價師、專利師、植物診療師等4類科考試，訂於114年8月15日至17日分別在臺北、臺中及高雄等3考區同時舉行，其中植物診療師考試為首次辦理。另為維護民眾應考試權及廣納人才，自114年起，海巡人員特考刪除身高限制。

考試院表示，這4項考試除未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試僅設臺北考區外，其餘均分設臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮及臺東等6考區。另部分類科設有第二試、第三試者，該二、三試均僅設臺北考區。

考試院說明，這4項考試各等別、類科組別及暫定需用名額如下：一、司法人員特考：三等考試設公證人等17類科151名、四等考試設法院書記官等6類科885名、五等考試設錄事等2類科計96名，合計1,132名。二、調查人員特考：三等考試設調查工作組等16組別96名。

三、海巡人員特考：三等考試設海巡行政等3科別33名、四等考試設海洋巡護科航海組等2科別20名、五等考試設海洋巡護科1科別20名，合計73名。四、未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試：設高等法院以下各法院之法官1院級，考試及格者，僅取得參加由考試院委託司法院依法官法第7條辦理之法官遴選之資格。

考試院指出，有關這4項考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、體格檢查及標準，分別依照各該考試規則及未具擬任職務任用資格者取得法官檢察官遴選資格考試辦法等規定辦理，相關資訊將自4月25日起載明於應考須知，並預訂於114年4月29日至5月8日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。