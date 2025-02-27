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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

114年高普考7月4日起舉行「分16考區」　暫定錄取5159名

▲▼考試院遇史無前例空城狀況。（圖／記者杜冠霖攝）

▲考試院。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（27日）通過，今年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，訂於7月4日（星期五）至8日（星期二）舉行，考試院表示，高等考試三級考試設一般行政等100類科，暫定需用名額3199名，普通考試設一般行政等55類科，暫定需用名額1960名，合計155類科，暫定需用名額共計5159名。

考試院表示，這項考試除高等考試三級考試技藝類科集中於臺北考區應試外，其餘類科均分設臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等16考區舉行。

另高等考試三級考試客家事務行政、僑務行政、國際文教行政、公職社會工作師、航空駕駛、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師類科第二試口試，則訂於114年10月25日（星期六）至26日（星期日）集中在臺北考區舉行。

考試院進一步表示，有關這項考試的類科及需用名額，高等考試三級考試設一般行政等100類科，暫定需用名額3,199名，普通考試設一般行政等55類科，暫定需用名額1,960名，合計155類科，暫定需用名額5,159名。

考試院說明，有關這項考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式，依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則及後備軍人轉任公職考試比敘條例暨其施行細則等規定辦理。相關資訊將自3月3日起可上考選部全球資訊網應考須知欄位查詢，並預訂於3月11日至20日受理報名，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。

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