斥護航納粹青年是「斷章取義」　朱立倫：反對任何惡質共產獨裁

記者鄭佩玟／台北報導

罷免綠委李坤城領銜人宋建樑身著納粹服裝惹議，國民黨主席朱立倫昨上午稱此舉是「各種方式都在反諷民進黨惡質獨裁」，挨批護航納粹青年，下午中常會時則改口稱反對「納粹獨裁」。朱立倫今（17日）受訪說，昨天上午的說法是表示反對惡質獨裁，「請媒體不要斷章取義！」

▲國民黨主席朱立倫出席罷免張宏陸板橋掃街。（圖／記者林敬旻攝）

罷免民進黨立委的罷團遭指涉不實連署，而罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑日前穿著象徵納粹的「卐」符號臂章前往新北檢複訊，右手還刻意比出納粹敬禮手勢，而國民黨主席朱立倫昨上午指出，這是在諷刺民進黨的惡質獨裁，引發德國在台協會強烈譴責，因納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害，下午朱立倫主持中常會時又稱，國民黨一定要「戰獨裁」，就是法西斯、納粹甚至共產的獨裁，台灣卻只容許「信賴」的聲音，被批「改口」、「轉彎」。

朱立倫今日受訪時多次強調，自己「堅決反對」所有法西斯主義與共產獨裁並唾棄納粹，任何的獨裁都是惡質，昨早說的是反對進黨惡質獨裁，「不要斷章取義」，全民唾棄納粹的態度非常堅定。他說，任何與納粹有關的，包括過去民進黨也有黨員做納粹裝扮，國民黨都反對、唾棄。

至於前彰化縣長卓伯源宣布參選國民黨主席，加上台中市長盧秀燕傳也有意角逐黨魁，朱立倫說，「非常歡迎、非常歡迎」，但是現在全黨所有精力都在團結，歡迎大家共同反惡罷、戰獨裁。