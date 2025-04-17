北市教育局爆偷拍！涉案工讀生「一時好奇」　警搜索結果曝



▲台北市政府經傳工讀生尾隨女性職員如廁偷拍案件。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市政府大樓驚傳偷拍案，教育局證實事件發生於16日下午，事發當下女性被害人呼救後，由教育局同仁協助到場制伏現行犯，並通報警方接續處理，據了解，偷拍者是市府教育局外聘的工讀生，這名精神狀況不穩定的工讀生表示，因為好奇才尾隨偷拍，警方已將該名工讀生帶回調查中。

據了解，這起偷拍案件發生在市府市政大樓8樓廁所內，該工讀生16日下午持手機，尾隨教育局一名女員工進廁所偷拍，被害女員工發現後立刻大聲求救，許多教育局職員聽到後，立刻趕來制伏涉嫌偷拍的工讀生，並報警處理。

警方到場，在該名男工讀生手機裡找到數張被害人背影和腿部照片，但並未拍到被害人裙底或私密處，警方前往工讀生住處調查，在電腦等3C產品內也未發現其他女性被害人的私密照片，初判犯嫌並非累犯，只是單一偶發事件。涉案工讀生表示因「出於好奇」才會動手偷拍，警方17日製作筆錄後，將依涉犯妨秘密罪嫌，將全案移送台北地檢署偵辦。



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