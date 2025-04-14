女高中生穿長襪搭扶梯　軍人跟拍裙底畫面曝！遭退役、起訴

記者黃宥寧／台北報導

北市1名楊姓現役軍人於台北南港車站，看見前方女高中生穿著制服搭配膝上長襪，竟掏出手機由下往上偷拍裙底性部位，猥褻行徑當場被路人喝止，少女報警求助，警方在他手機中查獲多張私密影像截圖。楊男事後以3萬元交保，所屬單位也火速懲處，將他退役處分。士林地檢署偵結，依妨害性隱私罪起訴，建請法院沒收犯案手機。

▲現役軍人（紅色箭頭）化身偷拍狼出現在北市南港車站偷拍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

年約20多歲的楊姓男子，為現役軍人，今年2月9日晚間6時19分許，出現在台鐵南港車站B2通往捷運的電扶梯，他見前方一名身穿學生制服、膝上長襪的女高中生獨自搭乘，疑受特殊癖好驅動，趁電扶梯緩緩上行時，竟拿出自己的iPhone 11手機開啟錄影，由下往上對準裙底偷拍性部位。

偷拍行為當場被路人識破喝止，少女慌張報警，警方獲報後趕抵現場查扣手機，赫見影片畫面清晰，另有7張私密部位截圖。楊男當場坦承是出於「一時衝動」，警方依現行犯將他逮捕送辦。

警方以涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》第36條移送偵辦，但檢方考量當下楊男並無確認被害人年齡，僅依《刑法》第319條之1「無故攝錄他人性影像罪」起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

楊男交保後，軍方也啟動懲處程序，最終將他退役處分，等同「提前請走」。檢方並建請法院沒收其犯案手機，以遏止再犯。