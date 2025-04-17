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北市府爆「廁所偷拍狼」女員工受害　教育局要查：屬實就解聘

▲▼台北市教育局。台北市政府大門。（圖／記者黃彥傑攝）

▲針對昨天偷拍事件，北市教育局提出預防措施，並啟動刑事調查。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市教育局昨天傳出偷拍事件。教育局今（17日）指出，對此事感到遺憾，「偷拍零容忍」，昨晚已發信安撫同仁，也將行為人與被行為人隔離，今天都請假未上班，教育局今早也開會研議相關預防措施，包括將廁所隔板延伸到地面，加強見警率與反針孔偵測密度，並組成調查小組，一旦屬實將依法終止雇用契約，並啟動刑事調查。

北市教育局昨（16日）下午接獲同仁反映，在市政大樓8樓廁所發生偷拍事件。教育局表示，事件發生當下，由教育局同仁協力控制住現行犯，並保存相關證據，隨後通知警察到場處理。教育局第一時間即依法啟動調查程序，並立即對現行犯採取隔離措施，使其靜候調查，確保辦公環境安全。市長蔣萬安也對此次事件高度重視，強調絕不姑息任何偷拍及性騷擾行為。

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台北市教育局副局長陳素慧今天主動說明案情，她表示，對此事感到遺憾，教育局立場是「偷拍零容忍」，昨晚已發信安撫同仁，不會讓事件再次發生。今天早上也主動開會研議相關預防措施，除了啟動調查，因為已有常設委員會，已由委員會組成調查小組，昨天證據已經保全。一旦調查屬實，會依照勞基法，終止行為人相關契約。而行為人與被行為人已經依法進行隔離，今天都請假沒有上班。

陳素慧表示，今天早上開會討論後，已經提出幾個精進措施，了解到同仁在此事發生後心情不安，所以主動邀請心理師進行團體諮商，個別同仁若覺得團體諮商不方便，可到員工協談室進行預約。在硬體環境部分，因為廁所之間隔板還是有空隙，會將隔板延伸到地面。另外也會提高見警率，並加強廁所反針孔偵測密度，並針對市府同仁加強性平研習，提高性平意識。

外傳偷拍者是上班不到一周的工讀生，陳素慧表示，對於行為人不予說明。至於被害人是否只有一位，陳素慧也表示，刑事部分已經啟動調查，其餘相關細節不方便透露。

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