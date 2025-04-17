陸貿易談判代表王受文遭撤換　外媒：像一條「鬥牛犬」

▲李成鋼。（圖／翻攝商務微新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

中美貿易戰越演越烈，大陸突然宣布更換貿易談判代表。大陸前駐世界貿易組織（WTO）代表李成鋼接替2022年起擔任該職的王受文，並兼任商務部副部長及黨組副書記。專家解讀，此舉可能意味著中方希望以新面孔打破中美談判僵局。

大陸人社部網站昨（16）日發布消息，任命李成鋼為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長；隨後，商務部官網顯示，李成鋼已同時擔任商務部黨組副書記。

李成鋼畢業於北京大學法律系法學專業，德國漢堡大學法律經濟學專業碩士研究生。他曾任大陸商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司司長、部長助理等職。

2021年2月，李成鋼被任命為大陸常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

貿易談判代表這一職位在中美日益升級的關稅戰談判中至關重要，《路透社》評論此次人事更替為「出人意料」，並引述北京外商圈人士指出，王受文被認為是個強硬的談判者，在以往的會談中曾與美國官員發生過激烈交鋒，「就像一條鬥牛犬，非常凶悍」。

《德國之聲》引述智庫世界大型企業聯合會（The Conference Board）中國中心高級顧問裴睿東（Alfredo Montufar-Helu）指出，這一變動顯得「非常突然，甚至可能造成干擾」，只能推測為什麼會選擇此時做出人事更換。

裴睿東續指，也許在中國高層看來，鑑於中美緊張局勢持續升級，他們需要一個新面孔來打破目前的僵局，並最終開啟談判。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，從履歷來看，李成鋼是典型的中國技術官僚，在商務部及世貿組織的工作中積累了豐富的貿易經驗。

吳木鑾研判，「看似是一場常規的晉升，但鑑於當前中美關係緊張局勢，（這一任命）顯然正值敏感期。」