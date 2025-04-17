台鐵e訂通App升級　線上換票、一機多票今起上路

▲台鐵推出App可線上換票和一機多票的購票數位服務升級。（示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵e訂通App票務數位服務再升級，台鐵公司今(17日)宣布，繼去年12月台鐵公司旅客入口網開放「線上換票」服務後，將於今日上午9時再升級行動應用功能，推出台鐵e訂通App「線上換票」與「一機多票」兩大便利服務，其中已付款還沒取票車票可直接透過App換班次或票種，免跑車站。

台鐵去年推出旅客入口網線上換票功能後，台鐵進一步再推出App線上換票服務，台鐵公司說明，今天起，旅客可透過台鐵e訂通App辦理線上換票服務，提供已付款但尚未取票的訂單，旅客可在App變更車次或票種，無需親自前往車站辦理，可節省時間並讓行程安排更加彈性。

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不過台鐵提醒，線上換票的付款方式須與原訂單相同，僅限使用原卡號的信用卡進行交易。若原訂單使用Apple Pay、Google Pay等行動支付方式，由於虛擬卡號限制，暫不適用於線上換票。

此外，台鐵e訂通App更新也同步推出「一機多票」功能，台鐵公司說明，為友善親子同行更便利，開放旅客在同一部手機上儲存多張行動票證服務，在單一裝置內同時管理多張車票，惟每筆訂單僅限取一張全票QR CODE票劵。

台鐵進一步指出，家長可一次購買一張全票與數張孩童票，避免孩童票券遺失或分開刷票的困擾外，長輩也可同步訂購敬老票與孩童票，另輪椅旅客可與陪同者一併購買愛心票與愛陪票，確保安心同行。