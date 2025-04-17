桃園收費停車格繳費改行動支付　林政賢：可為市府多入帳千萬

▲林政賢市議員於交通局工作報告中提出質詢。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會16日進行交通局工作報告，市議員林政賢就停車格智慧化、廣一停車場施工交通動線、Youbike2.0 開放敬老卡使用等提出質詢。交通局長張新福回應，今年將建置1萬個智慧停車柱及4,200個地磁感應器，預計智慧停車設施覆蓋率可達75%，期民眾使用行動支付比例可提升至30%。



林政賢指出，桃園市目前共有19,709個收費停車格，若民眾使用紙本單據至超商繳費，市府每筆需支付4.3元手續費，一年下來約需3,000萬元公帑。反觀行動支付每筆僅需0.5元，效益明顯。他呼籲交通局加快智慧化腳步，提升行政效率、減輕財政負擔。

桃園後站廣一停車場施工期間的交通亂象，林政賢指出，該區預計116年（2027年）完工，期間延平路在尖峰時段車流擁擠，違規停車、違規迴轉、機車佔用計程車專區等亂象頻傳，交通規劃與實際情況脫節。他強調，相關問題長期困擾市民，交通局應儘速改善。張新福局長表示，目前已召開會勘並檢討相關動線，預計一週後完成新交通動線設計，兩週內完成調整，以紓解交通壓力。

此外，林政賢也關切敬老卡使用範圍，呼籲桃園市應比照雙北市，儘速開放敬老卡可使用於YouBike 2.0電輔車。政賢表示，敬老卡本為鼓勵長者增加外出活動與社會參與，YouBike本就屬於公共運輸，桃園不應落後其他直轄市。