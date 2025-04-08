　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

32%關稅對桃園產業造成重大衝擊　各黨派議員質詢關切

▲32%關稅對桃園產業重大衝擊

▲面對32%關稅，國民黨黨團總召林政賢肯定張善政提出的四大重點工作。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會8日進行市長施政報告質詢，因美國對台課徵32%對等關稅，恐將對桃園產業造成重大衝擊，成為各黨議員質詢焦點。國民黨市議員肯定市長張善政針對關稅問題提出因應對策，砲轟民進黨面對可能的金融海嘯還在推動大罷免，呼籲停止惡質罷免、拒絕繼續內耗，團結共謀對策。

市長張善政表示，面對32%關稅，他除第一時間呼籲中央運用去年超徵稅款，進行「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」與「搶佔全球技術前沿」四大重點工作，此外，桃園受影響最大的產業包含伺服器、PCB、記憶體模組及汽車零組件等，市府成立應變小組與業者密集互動，掌握產業受衝擊狀況，與中央密切合作，後續則輔導產業轉型，拓展海外商機。

國民黨黨團總召林政賢表示，針對美國對台灣課徵32%對等關稅，民進黨議員質疑市長張善政及市政團隊沒有具體措施及作為。他批評，民進黨中央包括總統賴清德說，至少我們還有音樂，行政院長卓榮泰要大家安心入睡，副總統蕭美琴問大家潤餅包什麼料。

林政賢說，民進黨議員裝睡還好意思理直氣壯，不過要感謝他們，把張市長當作行政院長質詢，代表民進黨都覺得解決問題要問張善政，因為卓榮泰根本解決不了問題。

▲32%關稅對桃園產業重大衝擊

▲民進黨團副總召王珮要求，市長張善政須掌握產業實際的數字，了解桃園有多少家庭生計受到衝擊

民進黨團總召李宗豪則指出，政府應主動積極瞭解受影響產業，質疑台北召開產業會議速度比桃園快，要求桃園市政府上緊發條，實際面對面去理解廠商的關稅壓力、訂單壓力等需求。李宗豪說，藍白立委刪除國發會、工研院產業研發預算，現在又要求超徵稅額補助去紓困，又要馬兒好、又要馬兒不吃草，是否真心要讓產業發展更好？

副總召王珮毓指出，根據桃園主計處110年工商統計，全桃園從事製造業廠商17,417家，從業人口約46萬人。王直言，市長須掌握產業實際的數字，不該只是攏統回覆大概的量，清楚知道桃園有多少家庭生計受到衝擊，身為市長才會苦民所苦。

▲32%關稅對桃園產業重大衝擊

▲無黨籍市議員謝美英直言，國難當前也是市難當前，朝野應該屏除顏色、同心協力，把各項衝擊降到最低

無黨籍市議員謝美英直言，當前最重要的當然是降低美國高關稅對台灣產業的衝擊，現在政壇發動大罷免，她支持罷免美國總統川普！謝美英說，國難當前也是市難當前，朝野應該屏除顏色、同心協力，把各項衝擊降到最低。謝美英憂心，中央目前提出的解方：零關稅、擴大對美投資、擴大對美採購，還要帶採購團到美國進行採購；未來若全面開放農業進口，我們的農民怎麼辦？謝美英肯定張市長提出四大具體因應方案，並前往拜會工業會、拜會各產業協會，了解產業界的需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宥勝性騷「參加公益活動」復出　主辦方認錯取消
柯建銘霸佔主席台　韓國瑜晚間喊：真的沒頭髮的院長在這！
買在190元！0050一跌「半年積蓄沒了」　他著急：要不要賣
中國版平準基金橫空出世　央視：資金充足雄厚
快訊／韭菜翻車連環爆！　違約交割1679萬元
快訊／國安基金入場「消息奏效了」！台股夜盤直升
蔣萬安市府人事再異動　台版「地面師剋星」接地政局長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春日限定！新北河濱苦楝花雨綻放　飄香賞景正當時

全民防蚊總動員！新北開設防蚊師專班　打造登革熱防護網

藝術迷注意！新北市美術館今起試營運　三大開館展覽搶先曝光

獨／新接任谷關派出所長　考取警大刑事研究所獲警局長力推

新北確保防洪功能正常　塔寮坑二號抽水站4／9蓄水試抽

32%關稅對桃園產業造成重大衝擊　各黨派議員質詢關切

新北水利局生態監測有成　碧潭堰魚類洄游創高峰

《德國檢察實務》專書發表　德在台辦事處長許佑格：令人驚艷

台中加盟展4／11登場　品牌赴美開店轉趨觀望！改搶內需市場

花蓮啓用智慧環境監控！揚麈污染自動灑水　提升環境危機管控

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

春日限定！新北河濱苦楝花雨綻放　飄香賞景正當時

全民防蚊總動員！新北開設防蚊師專班　打造登革熱防護網

藝術迷注意！新北市美術館今起試營運　三大開館展覽搶先曝光

獨／新接任谷關派出所長　考取警大刑事研究所獲警局長力推

新北確保防洪功能正常　塔寮坑二號抽水站4／9蓄水試抽

32%關稅對桃園產業造成重大衝擊　各黨派議員質詢關切

新北水利局生態監測有成　碧潭堰魚類洄游創高峰

《德國檢察實務》專書發表　德在台辦事處長許佑格：令人驚艷

台中加盟展4／11登場　品牌赴美開店轉趨觀望！改搶內需市場

花蓮啓用智慧環境監控！揚麈污染自動灑水　提升環境危機管控

日星巴克「草莓星冰樂」新品必喝！大量果肉與滑順奶油交織超誘人

鄭宗哲上大聯盟！曾豪駒讚「台灣的驕傲」：中華隊有他很幸福

陸配返陸困難交不出「喪失原籍證明」　陸委會：將提供必要協助

王鴻薇指潘孟安「住廠商豪宅」遭判賠50萬！二審被駁回

春日限定！新北河濱苦楝花雨綻放　飄香賞景正當時

陽光、藍光竟是老化加速器！　2025「最強防曬單品」一次看

全民防蚊總動員！新北開設防蚊師專班　打造登革熱防護網

休葛蘭帶孩子入境遭盤查！移民官當面問「這是你爸媽嗎？」他氣炸了

柯建銘、吳秉叡霸佔主席台　韓國瑜酸：真的沒頭髮的院長在這

媽媽遠行美國16天返家　全盲狗「臉緊貼臉」：好想你喔！

柯建銘：川普是打「全球大罷免」！　貨幣戰爭第三世界大戰

地方熱門新聞

新北「這商店街」如今空無一人

建設公司欠稅罰1214萬元拒繳實際負責人管收獲准

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

面對32%關稅　桃園工業會提三建言盼中央重視

三重、板橋2大幹道明起全面銑鋪

陳亭妃要求「花卉產業創新園區」人力組織編制1個月內完成

桃園航空城安置宅　將啟動驗、交屋

WHO推孕產婦和新生兒健康運動

屏東女離家失聯　警地毯式搜尋1小時找到

屏東警局38位中階警官職務異動

古今文學經典賞析講座　4/12起桃市圖總館開講

陳紹榮、陳家叢、李尚勳3人 考上警佐班

地震重創台南18農會建物陳亭妃爭取逾2億補助改建整修

不讓勞保給付權益受影響　貨運公司欠88萬提前繳清

更多熱門

相關新聞

面對32%關稅　桃園工業會提三建言盼中央重視

面對32%關稅　桃園工業會提三建言盼中央重視

美國宣布課徵台灣32%關稅，桃園市政府火速成立「關稅衝擊聯合因應小組」，7日連假後上班日第一天，市府經發局副局長陳靜芳帶領相關人員，拜會桃園市工業會，了解業者掌握的初步評估。工業會盼市府向中央反映，分別為：爭取美方合理關稅、避免銀行抽銀根、紓困範圍需涵蓋供應鏈相關企業的三建言。

「台積電送去美國」換來關稅32%　醫酸：青鳥繼續大罷免

「台積電送去美國」換來關稅32%　醫酸：青鳥繼續大罷免

喊話黨內不能只有1種聲音！綠議員被罵翻回應了

喊話黨內不能只有1種聲音！綠議員被罵翻回應了

桃園市議會藍營　「反惡罷、反廢死」

桃園市議會藍營　「反惡罷、反廢死」

桃議會國民黨團反罷免反廢死　籲適可而止

桃議會國民黨團反罷免反廢死　籲適可而止

關鍵字：

32%關稅桃園產業衝擊桃園市議會質詢

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

即／國1貨櫃車衝撞施工緩撞車　楊梅交流道全線封閉

快訊／林美貞宣布離婚！　斷開孫興24年婚姻

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

美國網友嗆「誰他X關心台灣！」　遭大批美網嗆

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面