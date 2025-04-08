32%關稅對桃園產業造成重大衝擊　各黨派議員質詢關切

▲面對32%關稅，國民黨黨團總召林政賢肯定張善政提出的四大重點工作。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會8日進行市長施政報告質詢，因美國對台課徵32%對等關稅，恐將對桃園產業造成重大衝擊，成為各黨議員質詢焦點。國民黨市議員肯定市長張善政針對關稅問題提出因應對策，砲轟民進黨面對可能的金融海嘯還在推動大罷免，呼籲停止惡質罷免、拒絕繼續內耗，團結共謀對策。

市長張善政表示，面對32%關稅，他除第一時間呼籲中央運用去年超徵稅款，進行「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」與「搶佔全球技術前沿」四大重點工作，此外，桃園受影響最大的產業包含伺服器、PCB、記憶體模組及汽車零組件等，市府成立應變小組與業者密集互動，掌握產業受衝擊狀況，與中央密切合作，後續則輔導產業轉型，拓展海外商機。

國民黨黨團總召林政賢表示，針對美國對台灣課徵32%對等關稅，民進黨議員質疑市長張善政及市政團隊沒有具體措施及作為。他批評，民進黨中央包括總統賴清德說，至少我們還有音樂，行政院長卓榮泰要大家安心入睡，副總統蕭美琴問大家潤餅包什麼料。

林政賢說，民進黨議員裝睡還好意思理直氣壯，不過要感謝他們，把張市長當作行政院長質詢，代表民進黨都覺得解決問題要問張善政，因為卓榮泰根本解決不了問題。

▲民進黨團副總召王珮要求，市長張善政須掌握產業實際的數字，了解桃園有多少家庭生計受到衝擊

民進黨團總召李宗豪則指出，政府應主動積極瞭解受影響產業，質疑台北召開產業會議速度比桃園快，要求桃園市政府上緊發條，實際面對面去理解廠商的關稅壓力、訂單壓力等需求。李宗豪說，藍白立委刪除國發會、工研院產業研發預算，現在又要求超徵稅額補助去紓困，又要馬兒好、又要馬兒不吃草，是否真心要讓產業發展更好？

副總召王珮毓指出，根據桃園主計處110年工商統計，全桃園從事製造業廠商17,417家，從業人口約46萬人。王直言，市長須掌握產業實際的數字，不該只是攏統回覆大概的量，清楚知道桃園有多少家庭生計受到衝擊，身為市長才會苦民所苦。

▲無黨籍市議員謝美英直言，國難當前也是市難當前，朝野應該屏除顏色、同心協力，把各項衝擊降到最低

無黨籍市議員謝美英直言，當前最重要的當然是降低美國高關稅對台灣產業的衝擊，現在政壇發動大罷免，她支持罷免美國總統川普！謝美英說，國難當前也是市難當前，朝野應該屏除顏色、同心協力，把各項衝擊降到最低。謝美英憂心，中央目前提出的解方：零關稅、擴大對美投資、擴大對美採購，還要帶採購團到美國進行採購；未來若全面開放農業進口，我們的農民怎麼辦？謝美英肯定張市長提出四大具體因應方案，並前往拜會工業會、拜會各產業協會，了解產業界的需求。