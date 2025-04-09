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超囂張！「李國基」4度酒駕拒測　北市「罰72萬未繳」移送強制執行

▲▼台北市第70次酒（毒）駕及拒測累犯公布名單。（圖／台北市裁決所提供）

▲台北市第70次酒（毒）駕及拒測累犯公布名單。（圖／台北市裁決所提供，完整名單請點此

記者袁茵／台北報導

台北市交通事件裁決所今（9日）第70次公告，酒（毒）駕及拒測累犯名單計有31名，其中罰鍰最高者為李國基，酒駕拒測累犯4次，處罰鍰72萬元，機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行。

裁決所9日表示，此次公告31人，包括酒駕累犯2次12名、酒駕累犯3次5名、酒駕累犯4次1名、酒駕累犯5次1名、酒駕累犯6次1名；毒駕累犯2次3名、毒駕累犯3次1名、毒駕4次1名；1次酒駕1次毒駕2名、2次酒駕1次毒駕1名、2次毒駕1次酒駕1名；拒測2次1名、拒測4次1名，合計31名，台北市累計已公布1709人次（1605名）。

裁決所說明，此次名單當中，罰鍰最高者為李國基，酒駕拒測累犯4次，處罰鍰72萬元（酒駕拒測累犯者按前次金額加罰18萬），機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行；次高者為林逸昕，因酒駕拒測累犯2次，處罰鍰36萬元，機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行。

裁決所指出，丁豪輝因毒駕累犯4次處罰鍰27萬元（酒、毒駕累犯3次以上者，按前次金額加罰9萬），機車駕照禁考3年，罰鍰未繳納已移送強制執行。本次公告名單中15件已結案，2件申請分期繳款，餘14件未結案者全數移送強制執行，移送金額264萬2500元。

裁決所提到，3月公告台北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上設籍本市者計有2名，裁決所已印製A4彩色照片海報，將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為，期望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯之可能性。

上開酒（毒）駕及拒測累犯資料，公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。台北市交通事件裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼台北市第70次酒（毒）駕及拒測累犯公布名單。（圖／台北市裁決所提供）

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