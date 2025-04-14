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韓國龜尾市婦女會拜訪桃園市議會　深化姐妹市情誼

▲韓國龜尾市婦女會拜訪桃園市議會

▲韓國龜尾市婦女會拜訪桃園市議會。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會議長邱奕勝14日於歡迎來自韓國龜尾市婦女會代表團，蒞臨市議會參訪指出，桃園是一座人口超過234萬、經濟穩定成長、工商發展快速的現代城市，希望桃園市與韓國龜尾市未來持續保持交流互訪。邱議長並致贈具有在地特色的客家花布杯組留作紀念，象徵友誼長存。

桃園市與韓國龜尾市自結為姐妹市以來，雙方交流密切。韓國龜尾市婦女會代表團14日，由金副會長率領18個婦女團體的會長，蒞臨桃園市議會拜會，來訪前也參訪市政府婦幼發展局，了解桃園在婦幼政策推動方面的成果。

▲韓國龜尾市婦女會拜訪桃園市議會

▲韓國龜尾市婦女會拜訪桃園市議會，資深青商人的網紅市議員「村長」詹江村（前排右一）也出席陪同。（圖／市議會提供）

金副會長表示，桃園市人口為龜尾市六倍之多，婦幼政策推動成果令人印象深刻，希望透過這次實地參訪與觀摩，汲取寶貴經驗，強化女性領袖的全球思惟，感謝議會熱情接待。

此次交流由桃園大園國際青商會與韓國龜尾市青商會共同促成，兩會同為姐妹會，大園青商會會長詹志浩率幹部一同出席接待，資深青商人的網紅市議員「村長」詹江村也出席陪同，肯定此次拜會深化了兩市間的姐妹情誼，也為未來婦女事務與青年交流合作奠定良好基礎。

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