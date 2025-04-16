遭羅智強提告嗆十年刑期！　簡舒培回擊：到法院直球對決怕你不敢

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培近日猛打國民黨立委羅智強過往政治獻金，而羅智強今（16日）怒嗆，自己回擊謠言方式就是提告，刑期幫她算好了，最重可判十年徒刑，「我要讓造謠者們法院跑不完」。對此，簡舒培也發出5點聲明回應，羅智強最好自訴提告，一次到法院說清楚，「直球對決，就怕你不敢」。

簡舒培表示，羅智強說要告她，刑期從5年提高到10年了，自己的回應如下。第一，自己指述的資料都是有憑有據，沒有偽造、造假、冒名，經得起法律檢視，不怕羅智強告。

簡舒培表示，第二，台灣是法治國家，所有案件都是法官依法審判，不是由不適任立法委員喊喊5年、10年或100年決定，羅智強你沒那麼厲害。

簡舒培說，第三，羅智強針對2022年參選桃園市長募款到的政治獻金中，有7成付給自己人開的公司，事件揭露至今已經5天，羅智強只提告不說明，是在害怕什麼？羅智強提告前先出來說清楚！

簡舒培再說，第四，羅智強今天在告她10年的發文下方「又在買書募款了」，不知道提告簡舒培和幫國民黨青年軍付交保金，哪一個流量比較好賣書？

最後，簡舒培強調，第五，羅智強最好提自訴告她，不要躲在「偵查不公開」的保護傘底下，讓他們兩人一次到法院說清楚，直球對決，就怕你不敢！

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