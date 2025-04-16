劍指朱立倫！卓伯源宣布參選國民黨主席　喊當「造王者」贏回2028

▲卓伯源宣布參選國民黨主席。（圖／卓伯源提供）

記者鄭佩玟／台北報導

4年前參選國民黨主席失利的前彰化縣長卓伯源捲土重來，今（16日）再度宣布參選黨主席，並透露開記者會前已發訊息告知台中市長盧秀燕。卓伯源指出，民進黨對外主張開放美國零關稅，對內發起大罷免清算在野黨，讓國家未來面臨威脅，若自己當選，未來將會改革國民黨，當一個「造王者」，以實現2028政黨輪替為目標。

卓伯源表示，目前台灣面臨川普關稅的威脅、能源、國安和平等危機，主要的原因是沒有在2024年完成政黨輪替，而國民黨身為最大在野黨，卻沒辦法贏得2024總統大選。他呼籲大家一起來檢討國民黨，讓國民黨走出目前困境，對執政黨執行強而有力的監督。

卓伯源指出，如果當選國民黨主席，絕對不會去參與總統大選，他強調會成為一個「造王者」，讓台灣在2028年完成政黨輪替。卓伯源又表示，如果有更優秀民調最高的我們的同志願意來承擔這個責任，我也願意支持，參選完全沒有個人的考量，心中只有「民生經濟、和平永續」八個字。

卓伯源也提出四大主張，首先是停止大罷免，因罷免會撕裂台灣、分散感情，讓台灣淪落成分崩離析的國家。其次是停止產業外流，卓伯源指出，產業外流讓勞工大量失業，連護國神山也隨之瓦解。

卓伯源舉烏克蘭為例指出，烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會談時被川普告知「你已經沒牌了」，他認為，台灣正在面臨相似的狀況，成為國際上的孤兒。

卓伯源強調，應揚棄台獨主張，他指出民進黨執政16年，始終沒有公然宣佈台獨，因為它不能做，也不敢做，主張台獨只是詐騙台灣人民選票、捐款的工具，因此應該要廢除台獨，開始進行兩岸的和平交流對話。卓伯源又認為應該要放棄廢核主張，他指出核能是經歐盟認證是綠色能源，日本、德國甚至中國都在使用，只有台灣繼續當井底之蛙。

由於台中市市長盧秀燕是黨內呼聲極高的黨魁人選，是否與盧秀燕交換過意見？卓伯源回應，開記者會前有傳訊息給盧秀燕，雖然她目前忙於市政沒有表達參選意願，但相信國民黨是一個大家庭，有共同目標和信念，會團結在一起。