　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍青年軍「行納粹禮」　賴清德：任何政黨都不該學毛澤東跟納粹

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

藍營青年軍、罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署、偽造文書，應訊時身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，輿論譁然，更引起國際撻伐。民進黨今（16日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中致詞時表示，台灣是民主法治國家，不論哪個政黨，都不應該以毛澤東為學習榜樣，更不可學習德國納粹，團結一起守護國家，民主、自由、人權的生活方式才有可能延續。

新北地檢署偵辦幽靈連署案，宋建樑昨晚身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，國民黨立委葉元之、羅明才、廖先翔、林德福舉著「正義青年加油」的手舉牌應援下，進入地檢署複訊，訊後8萬元交保。宋建樑言行引起輿論譁然，國民黨主席朱立倫上午受訪時則護航稱，這是對民進黨政府綠共的反諷。以色列在台辦公室與德國在台協會則公開譴責。

對此，民進黨表示，國民黨青年軍昨天晚上配戴納粹相關標誌的行為，已經引起國際社會高度關注，以色列在台辦公室跟德國在台協會嚴正譴責。國民黨人員表達支持納粹，不只影響國民黨，更影響台灣在國際形象，朱立倫居然說這是對民進黨的反諷，這是向台灣及國際社會傳達錯誤訊息，更傷害國際形象，朱立倫應該先為上午不當發言，對民眾及國際社會道歉。

民進黨今召開中常會，據轉述，賴清德致詞時也提到，國際大屠殺紀念日活動前夕，我們必須要清楚了解，在二次大戰期間，德國納粹迫害猶太人這是事實，而且有數百萬猶太人犧牲寶貴生命、流離失所，這也是事實，這不是以色列的宣傳，這個事實且是國際社會公認，包括德國都引以為戒。

賴清德強調，台灣是民主法治國家，我們追求民主、自由、人權的文明生活，所以台灣不論哪個政黨，都不應該以毛澤東為學習榜樣，更不可學習德國納粹，台灣每個政黨都應該要反共、反納粹，團結一起守護國家，民主、自由、人權的生活方式才有可能延續。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光
IDF戰機故障卡機場跑道！　冒白煙畫面曝
2大利空夾殺！美科技股盤前開跌　台積電ADR挫4%
H20限制衝擊大！分析師：輝達恐損180億營收　台積電也受害
美對陸關稅最高245%！　紐時曝：這商品零關稅
比特犬「咬死柴犬」遭民眾打死！　飼主喊告：人比狗殘忍
川普發文大讚「關稅政策」：美國通膨下降了！
快訊／黨內共諜案頻傳！　賴清德說重話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

41件罷免案涉偽造或死亡連署　名單一次看

藍嗆大罷免輸不起　綠中常會考古馬英九「挺罷」金句：做不好就罷

直言國民黨大罷免沒有戰略性討論　郭正亮點不利因素：現在一定輸

藍青年軍「行納粹禮」　賴清德：任何政黨都不該學毛澤東跟納粹

台海一戰恐50萬人絕望而死？美將軍警告震撼參院　蘇紫雲揭背後戰略

黨內共諜案頻傳！賴清德說重話　祭3招「黨公職更高標準自我審視」

劍指朱立倫！卓伯源宣布參選國民黨主席　喊當「造王者」贏回2028

遭羅智強提告嗆十年刑期！　簡舒培回擊：到法院直球對決怕你不敢

切割宋建樑！　國民黨表態反納粹、批民進黨曾用希特勒當文宣

林亮君指預算遭藍白刪影響陽明山滅火　王育敏駁斥：不要不懂裝懂

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

41件罷免案涉偽造或死亡連署　名單一次看

藍嗆大罷免輸不起　綠中常會考古馬英九「挺罷」金句：做不好就罷

直言國民黨大罷免沒有戰略性討論　郭正亮點不利因素：現在一定輸

藍青年軍「行納粹禮」　賴清德：任何政黨都不該學毛澤東跟納粹

台海一戰恐50萬人絕望而死？美將軍警告震撼參院　蘇紫雲揭背後戰略

黨內共諜案頻傳！賴清德說重話　祭3招「黨公職更高標準自我審視」

劍指朱立倫！卓伯源宣布參選國民黨主席　喊當「造王者」贏回2028

遭羅智強提告嗆十年刑期！　簡舒培回擊：到法院直球對決怕你不敢

切割宋建樑！　國民黨表態反納粹、批民進黨曾用希特勒當文宣

林亮君指預算遭藍白刪影響陽明山滅火　王育敏駁斥：不要不懂裝懂

41件罷免案涉偽造或死亡連署　名單一次看

韓國妹來台！怕臭爆「穿雨衣吃火鍋」！網曝1招：身體頭髮沒味道

川普稱美國不需與中國達成協議　陸外交部嗆：停止威脅訛詐

開直播罵柯文哲三字經遭求償百萬　吳子嘉：好像太貴了點

給朝九晚五上班族、學生族的通勤歌單　獨處時間讓心靜下來

屍體夾中間！印度人妻激戰小王被抓包　「騎車三貼棄屍」滅口丈夫

Gogoro Pulse「星宇特仕版」實車亮相！專屬航空儀表、音效超酷

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

藍嗆大罷免輸不起　綠中常會考古馬英九「挺罷」金句：做不好就罷

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

政治熱門新聞

藍青年穿納粹臂章敬禮鬧上國際　德國在台協會怒斥「無恥」：強烈譴責

朱立倫護航藍納粹青年引眾怒　青年團急滅火

陳菊持續復健「住VIP病房」　一天收費萬元起跳

回台看到一條新聞　矢板明夫吃驚：台海軍事平衡重大變化

罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫回應了

石牌站隨機行刺　北捷：所有車站加強維安

國軍傳共諜案、拍投降片　王定宇質詢爆氣捶桌：政戰局在搞什麼！

藍穿納粹臂章行禮　蔣萬安嚴厲譴責

朱立倫改口不挺藍納粹青年　「全民唾棄納粹獨裁」

石牌站砍人案　北捷開罰10萬、負擔醫藥費

藍青年穿納粹臂章敬禮　以色列駐台代表：表達關切、強烈譴責

快訊／空軍：IDF戰機降落輪煞系統故障　影響民航旅客深表歉意

黨內共諜案頻傳！賴清德說重話　祭3招「黨公職更高標準自我審視」

藍集結卻不見朱　白：明早現身已晚

更多熱門

相關新聞

黨內共諜案頻傳！賴清德說重話　祭3招「黨公職更高標準自我審視」

黨內共諜案頻傳！賴清德說重話　祭3招「黨公職更高標準自我審視」

民進黨今（16日）召開中常會，對於黨內接連爆發共諜案，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中表示，民進黨被滲透也不是從今天才開始，「大家可以看看，有多少之前的黨公職，在卸任後，對國家主權的立場大轉變，就可了解」。賴也提出三點作法，包含黨公職、黨工出入中港澳要事前報備、事後報告；定期課程與講座協助黨公職強化國安意識；針對黨籍立委及議員助理，訂定相對應機制。

桃園罷免連署點「石椅遭塗滿大便」　黃瓊慧：真的超惡劣

桃園罷免連署點「石椅遭塗滿大便」　黃瓊慧：真的超惡劣

遭羅智強提告嗆十年刑期！　簡舒培回擊：到法院直球對決怕你不敢

遭羅智強提告嗆十年刑期！　簡舒培回擊：到法院直球對決怕你不敢

劍指朱立倫！　卓伯源宣布參選國民黨主席

劍指朱立倫！　卓伯源宣布參選國民黨主席

切割　國民黨稱與宋建樑無關、表態反納粹

切割　國民黨稱與宋建樑無關、表態反納粹

關鍵字：

朱立倫罷免國民黨民進黨納粹德國以色列

讀者迴響

熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

前輔導長內內認了「直播沒人看」

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面