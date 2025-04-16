藍青年軍「行納粹禮」　賴清德：任何政黨都不該學毛澤東跟納粹

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍營青年軍、罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署、偽造文書，應訊時身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，輿論譁然，更引起國際撻伐。民進黨今（16日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中致詞時表示，台灣是民主法治國家，不論哪個政黨，都不應該以毛澤東為學習榜樣，更不可學習德國納粹，團結一起守護國家，民主、自由、人權的生活方式才有可能延續。

新北地檢署偵辦幽靈連署案，宋建樑昨晚身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》，國民黨立委葉元之、羅明才、廖先翔、林德福舉著「正義青年加油」的手舉牌應援下，進入地檢署複訊，訊後8萬元交保。宋建樑言行引起輿論譁然，國民黨主席朱立倫上午受訪時則護航稱，這是對民進黨政府綠共的反諷。以色列在台辦公室與德國在台協會則公開譴責。

對此，民進黨表示，國民黨青年軍昨天晚上配戴納粹相關標誌的行為，已經引起國際社會高度關注，以色列在台辦公室跟德國在台協會嚴正譴責。國民黨人員表達支持納粹，不只影響國民黨，更影響台灣在國際形象，朱立倫居然說這是對民進黨的反諷，這是向台灣及國際社會傳達錯誤訊息，更傷害國際形象，朱立倫應該先為上午不當發言，對民眾及國際社會道歉。

民進黨今召開中常會，據轉述，賴清德致詞時也提到，國際大屠殺紀念日活動前夕，我們必須要清楚了解，在二次大戰期間，德國納粹迫害猶太人這是事實，而且有數百萬猶太人犧牲寶貴生命、流離失所，這也是事實，這不是以色列的宣傳，這個事實且是國際社會公認，包括德國都引以為戒。

賴清德強調，台灣是民主法治國家，我們追求民主、自由、人權的文明生活，所以台灣不論哪個政黨，都不應該以毛澤東為學習榜樣，更不可學習德國納粹，台灣每個政黨都應該要反共、反納粹，團結一起守護國家，民主、自由、人權的生活方式才有可能延續。