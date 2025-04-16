黨內共諜案頻傳！賴清德說重話　祭3招「黨公職更高標準自我審視」

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（16日）召開中常會，對於黨內接連爆發共諜案，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中表示，民進黨被滲透也不是從今天才開始，大家可以看看，有多少之前的黨公職，在卸任後，對國家主權的立場大轉變，就可了解。賴清德也提出三點作法，包含黨公職、黨工出入中港澳要事前報備、事後報告；定期課程與講座協助黨公職強化國安意識；針對黨籍立委及議員助理，訂定相對應機制。

據轉述，賴清德表示，境外敵對勢力對台灣的滲透力道，日益增大，除了認知作戰、統戰行動、灰色地帶侵擾外；近來，在執政團隊本於國家利益的積極偵辦下，更發現有數起黨內同志涉及共諜案件，這種忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人的行為，應該受到黨紀嚴懲，以及法律最嚴厲的制裁，以及社會批判。

賴清德指出，對於意圖併吞台灣的極權政權而言，守護台灣的民進黨自然成為其積極滲透的對象，而不是和中國同聲同調的政黨，「其實，民進黨被滲透也不是從今天才開始，大家可以看看，有多少之前的黨公職，在卸任後，對國家主權的立場大轉變，就可了解」。

賴清德強調，面對中共的滲透，民進黨立場一貫且明確，一旦發現，不分政黨、不問何人，支持依法嚴辦。同時，也要請立院黨團，支持強化國安、防止滲透的相關修法，儘速通過，做為守護民主、守護主權的政黨，他也要宣告，民進黨將於國安法制尚未完備前，採取下列三點作法。

第一，針對民進黨黨公職及黨工，若有出入中港澳或與具中國官方身分人員接觸之情形，建立事前報備、事後報告機制。第二，中央黨部和各地團隊，要透過定期的課程或相關講座，協助黨工、黨公職，強化國安法治意識教育。第三，針對黨籍立委以及各縣市議員的助理，請各黨團訂定相對應的規範或機制，並加強助理的國安意識教育。

賴清德強調，要時刻謹記，民進黨的使命是捍衛台灣民主自由的憲政體制，秉持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，承擔起守護民主、守護主權的理念，民進黨誕生於專制獨裁的年代，做為推動台灣民主的主要力量，堅持創黨的理想，是我們維持政黨永續發展的靈魂。

賴清德直言，這並非老生常談，而是民進黨一路走來的價值所在，做為執政黨，每一位從政同志肩負的不只是人民的託付，更包含國家發展的使命，所以，「我們要以高標準，審視自我的生活紀律」。