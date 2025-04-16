切割宋建樑！　國民黨表態反納粹、批民進黨曾用希特勒當文宣

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「宋建樑與黨無關」　國民黨表態反納粹、批綠曾用希特勒當文宣

▲▼罷免李坤城領銜人宋建樑　竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨強調，宋建樑行動與黨無關。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調調查多個罷免綠委的罷團涉及不實連署，而罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑昨至新北檢複訊時，配戴象徵納粹的「卐」字臂章，並行納粹禮，引起綠營、德國在台協會、以色列駐台代表接連抗議譴責。國民黨緊急發出聲明「堅決反對納粹、反對法西斯」，並指出民進黨過去使用希特勒作為文宣廣告、利用納粹議題抹黑對手的黑歷史，卻都沒道歉，且宋建樑過去多次明確表示行動與國民黨無關，請民進黨別再見獵心喜。

宋建樑昨晚露面時，配戴象徵納粹的「卐」字臂章，舉手行納粹禮，還拿著希特勒著作《我的奮鬥》，引起熱議。他本人在網路上留言回應網友時更稱，「中華法西斯黨若是執政了，實現國家完全統一，民族偉大復興就指日可待！」高喊支持中華法西斯主義。

朱立倫第一時間對此指出，這是在諷刺民進黨的惡質獨裁，引發德國在台協會強烈譴責，因納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害，遭到外界砲轟後，朱立倫下午主持國民黨中常會時改口，國民黨一定要「戰獨裁」，就是法西斯、納粹甚至共產的獨裁，但台灣卻只容許「信賴」的聲音。

國民黨也發出聲明表示，堅決反對納粹、反對法西斯，歷史不容褻瀆，民主不能被清算！針對罷免民進黨立委行動中，有民眾現身穿納粹符號、比出不當手勢的行為，國民黨表達絕對反對納粹及法西斯主義的立場。國民黨堅定反對納粹、反對法西斯、反對任何形式的極權與人權迫害。納粹主義代表極端獨裁、種族清洗與戰爭挑釁，是人類文明最深刻的傷痕。

國民黨自二戰以來，親身參與八年抗戰，與世界民主陣營並肩對抗納粹與軍國主義，是以血與淚換得民主自由，為自由世界秩序奮戰不懈。要談「反對法西斯」，國民黨絕對有資格。國民黨指出，罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑過去多次明確表示行動與國民黨無關，民進黨卻見獵心喜、抹黑帶風向，只為打擊罷免行動、模糊焦點、掩蓋共諜危機與司法追殺的真相。

國民黨痛批，今天民進黨一邊高喊反納粹、反法西斯，一邊用這些標籤打擊異己、打壓罷免者，才是真正踐踏民主、消費歷史的政黨，並舉出2001年拿納粹象徵入政治宣傳的，就是時任民進黨文宣部主任鄭運鵬主導製作的廣告，以希特勒畫面當作宣傳素材，還公然狡辯「希特勒敢於說出心里話」，引發國際媒體嚴厲批評，讓台灣形象大傷，至今未曾真正道歉反省。而2024年曾為民進黨黨員謝華謀高舉納粹旗幟闖入國民黨舉辦的藍鷹行動，立委許智傑與王定宇抹黑為國民黨所為，慘遭被打臉，卻毫無道歉。

國民黨提到，民進黨過去便有使用希特勒作為文宣廣告、利用納粹議題抹黑對手的黑歷史，民進黨沒有對過去的歷史道歉，現在卻大吃歷史的人血饅頭，該黨並鄭重強調，國民黨反對納粹、反對法西斯、反對極權暴力，但更拒絕民進黨以雙重標準操弄輿論、消費歷史、掩蓋自身清算打壓罷免者的事實。台灣的民主不能被扭曲，人民的聲音不能被抹黑，國民黨會堅定守住底線，絕不容許民進黨用歷史的悲劇掩蓋今日的清算。

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