快訊／受託照顧幼童竟「搭拱橋」體罰　他不認凌虐一審判1年半

▲男子邱慶惟受託照顧入獄朋友的1對年幼子女，卻涉體罰女童手腳著地「搭拱橋」與打屁股成傷。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子邱慶惟前年（2023年）幫入獄朋友照顧1對讀幼兒園的兒女，卻體罰女童「搭拱橋」、打屁股，造成多處外傷，涉犯妨害幼童發育等罪嫌，邱男僅承認傷害，自稱用「從小被打大」的經驗帶小孩，女童生母證稱曾斥責邱男「帶小孩不要這麼粗魯」，台北地院今（16日）依成年人故意對兒童傷害罪，判邱1年6月徒刑。可上訴。

本案源於邱男的朋友2023年9月因案入獄，邱同年11月受託協助對方妻子照顧2名剛讀幼兒園1對小兄妹，卻涉以「愛的小手」等物體罰手腳屁股，不到2個月就打出許多新舊傷，當時2歲多的女童還被邱男處罰在浴室手腳著地「搭拱橋」，女童力氣不夠加上地板滑，因而摔傷額頭。

幼兒園老師警覺女童臉上掛彩、身上帶傷，每天檢查發現外傷持續增加，每次都連繫生母問原因但說法多變，女童有時說媽媽打的、有時說叔叔打的，園方通報社工介入並送醫驗傷，經檢警偵辦，查出是女童稱呼的「叔叔」邱男所為。

邱男被起訴涉犯妨害幼童發育等罪嫌，他否認意圖凌虐，辯稱只有小孩說不聽、告誡不理會時，他才用打的管教，「因為有些行為很危險、怕他們受傷」，邱堅稱僅構成傷害罪，且有些傷不是他造成。

邱男出庭自稱從事外送工作、月入3萬餘元，照顧2名幼童食衣住行、花錢從不吝嗇，有空就帶出去玩，「我買很多玩具給他們，不讓他們一直滑手機...」，法官打斷他，質問「這與本案有何關連？」邱男急說「代表我沒有虧待他們」、「我沒有虐待他們啊！」

法官吐槽邱男造成女童受傷「4次耶！」邱男自稱「從小被打大」，他沒子女、先前毫無育兒經驗，以為比照自己成長經驗、打了就會聽話，現在知道這樣不對，自己管教太粗魯、有疏忽，「以後若自己有小孩，就會知道該怎麼帶」。

▲女童生母（背對鏡頭）出庭作證態度淡然，承認自己夜班工作太忙，疏忽沒注意小孩傷勢。（圖／記者黃哲民攝）

女童生母出庭作證，淡淡表示上大夜班賺錢很忙，作息跟子女顛倒、幾乎沒互動，「疏忽沒注意」女兒傷勢，除了邱男因丈夫緣故來協助，沒別的幫手，她知道女兒被邱男罰「搭拱橋」仆倒、額頭撞出好大1個包，「我有斥責一下他（邱男），帶小孩不要這麼粗魯」。

被問到為何看到女兒雙臀被揍出大面積瘀血、卻似乎無動於衷，生母說邱男看到女兒拿菜刀追哥哥、被驚嚇到，覺得太危險，「就教育了一下」，可能打太用力，她看到傷勢也很無措，不曉得邱男有無帶小孩去就醫。

生母的說法明顯異於一般家長，檢方提問時也不解「這樣的傷，妳，妳到底何時才看到？」生母坦然說「我沒注意到」，檢方不禁高聲質疑「有的傷在眼部耶！」生母聲稱兒女平常打架很兇、在她眼皮底下也一樣，她會拿精油幫兒女揉開瘀傷。