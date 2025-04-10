為了完成動物收藏　惡母「用養女交換稀有外來猴」涉虐童被捕

▲女子疑似用女童交換猴子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名養母被控，為了滿足珍奇動物的收藏，竟然同意把養女送給陌生人，以交換一隻外來種猴子，當局懷疑，其他被她飼養的孩童也疑似遭到虐待，警方目前已將她逮捕進行調查。

居住在密蘇里州溫菲爾德(Winfield)的70歲女子布蘭達(Brenda Deutsch)，因為涉嫌在德州用一名兒童交換外來種猴子，而被指控虐待兒童、危害兒童、疏忽照顧等3項重罪。

A Missouri foster mother has been charged with child abuse and endangerment as authorities investigate whether she traded an adopted daughter to someone in Texas for a monkey and mistreated other children in her care: https://t.co/y6VvAinZfS pic.twitter.com/McjfdDHOjD — Local 12/WKRC-TV (@Local12) April 10, 2025

林肯郡(Lincoln)檢察官伍德(Mike Wood)表示，布蘭達擔任兒童寄養家庭照顧者已長達15至20年，照顧過的孩童達200多人，由於有人目擊到虐待事件，並且得知一名女童被帶到德州交換猴子的消息，所以通報給警方。

伍德表示，至少有2名目擊者告訴他們，布蘭達疑似和一名女子達成協議，要用女童交換一隻猴子，「雖然聽起來很瘋狂，但我們過去的確遇過幾件類似的人口販賣案，所以我們會嚴肅看待這些指控」，目前已將布蘭達逮捕，案件待進一步調查。

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