為了完成動物收藏　惡母「用養女交換稀有外來猴」涉虐童被捕

▲女子疑似用女童交換猴子。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密蘇里州一名養母被控,為了滿足珍奇動物的收藏,竟然同意把養女送給陌生人,以交換一隻外來種猴子,當局懷疑,其他被她飼養的孩童也疑似遭到虐待,警方目前已將她逮捕進行調查。

居住在密蘇里州溫菲爾德(Winfield)的70歲女子布蘭達(Brenda Deutsch),因為涉嫌在德州用一名兒童交換外來種猴子,而被指控虐待兒童、危害兒童、疏忽照顧等3項重罪。

A Missouri foster mother has been charged with child abuse and endangerment as authorities investigate whether she traded an adopted daughter to someone in Texas for a monkey and mistreated other children in her care: https://t.co/y6VvAinZfS pic.twitter.com/McjfdDHOjD