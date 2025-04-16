直言國民黨大罷免沒有戰略性討論　郭正亮點不利因素：現在一定輸

▲罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，國民黨已有35位立委進入2階連署，黨內則喊話，黨中央領導方向能更清楚。對此，前立委郭正亮今（16日）分析，國民黨對大罷免沒有戰略性討論，罷免就是低投票率，還在想中間選民出來投票，這想法完全錯了，沒有一個議題、造勢對決，那就是根據政黨民調，現在一定是輸的，如果民進黨立委過半，自己看國民黨明年地方怎麼選，新北市長選舉必敗，不知道這些人怎麼思考的，國民黨真的不要想太遠。



郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨如果講話還像個評論員，那就該有這種命運，鐵蹄都已經到門口了，發言還是現在這樣，然後呢？接下來要走上街頭，然後呢？

郭正亮指出，講到投票率，自己覺得國民黨對大罷免這個事情，根本沒有過戰略性的討論，過去謝國樑罷免案動員成這樣，投票率只有50.44%、林昶佐罷免投票率41.93%、有夠激烈的陳柏惟罷免案投票率則是51.72%、王浩宇罷免案投票率28%、韓國瑜罷免案投票42%、黃國昌罷免案投票率27%、蔡正元罷免案投票率24.9%。

郭正亮直言，國民黨還在幻想中間選民投票？中間選民90%不會出來投票，還在那邊想中間選民會不會有意見，先去問自己的核心選民有多少人出來投票吧。

▼近十年罷免案。（圖／資料照）

郭正亮說，罷免投票就是這種投票率，國民黨還在想中間選民會不會出來投票，這種想法完全錯了，如果沒有一個議題、造勢對決，那就是根據政黨民調來投票，現在一定輸，藍委們現在只能比照大選來選，但發現對方政黨盤比他大，所以會感覺到危機感。

郭正亮再說，民進黨現在政黨盤真的比國民黨大，而且訴求也已經出來了，就是抗中保台，民進黨非常清楚，這就是在號召綠營支持者出來投票，完全沒有在想中間選民，最近民進黨的行為，中間選民會不會反彈？民進黨怎麼會不知道。

郭正亮認為，民進黨當然知道會得罪中間選民，但先贏罷免再說，明年在慢慢修正回來，就是這樣思考的，所以就算過程中手段粗暴，罷免先過在說，今年8月就投完票了，地方選舉是明年11月，還有1年3個月，慢慢來調，反正手上很多資源，基調會調不回來嗎？

郭正亮示警，國民黨不要想太遠，光是想8月就要投票，如果真的輸了，立法院被民進黨過半，那地方選舉怎麼選？怎麼不去想這個問題？自己覺得為什麼國民黨不分段來看，民進黨都是分段來看的，如果民進黨立委過半，自己看國民黨明年地方怎麼選，新北市長選舉必敗，現任新北市長侯友宜還不跳出來嗎？還以為罷免跟自己沒關係嗎？不知道這些人怎麼思考的。

最後，郭正亮強調，過去國民黨也不是沒有政治警覺比較高的主席，怎麼現在會變成這樣，而且縣市長在幹什麼，為什麼沒有集結站台？為什麼沒有一個主題？如果政黨盤輸別人，就要用總訴求壓過對方，讓大家知道為什麼要出來投票，不然投票率要如何拉起來，民進黨的總訴求都已經出來了，「抗中保台、不出來投票台灣就沒了」，這個訴求會一路拉到2028。

▼前立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）