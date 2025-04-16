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爽花血汗錢過豪奢生活！尹錫悅搬走11萬元貓跳台　曝光頂級檜木浴缸

▲▼南韓前總統尹錫悅。（圖／VCG）

▲南韓前總統尹錫悅11日搬離官邸。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅本月4日遭到憲法裁判所（憲法法院）罷免下台後，遲至一周後才於11日下午搬離位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸。不過，事後在盤點官邸內物品時，卻已經不見價值500萬韓元的貓跳台，懷疑尹錫悅夫婦將貓跳台搬至私人住處，此舉被懷疑是否涉嫌盜領國家資產。

根據《韓民族新聞》，尹錫悅、金建希夫婦總共領養5隻貓、6隻狗，在被罷免下台後直到11日下午5時才搬離總統官邸，對此祖國革新黨國會議員朴恩貞便在MBC電台時事廣播節目上質疑，尹錫悅夫婦是否涉嫌盜領國家資產，將用國人血汗納稅錢購買、價值500萬韓元（約新台幣11萬3661元）的貓跳台，搬至位於首爾市瑞草區瑞草洞的高層社區大樓Acrovista內。

朴恩貞昨（15）日表示，「在盤點總統官邸內各個地方後，卻找不到價值500萬韓元貓跳台的蹤跡。我們發現，官邸內的浴缸竟然是耗資數百萬韓元、用檜木所打造的高級浴缸......貓跳台是用國家預算所購買，一旦被確認遭到尹錫悅夫婦搬走，那麼很可能涉及盜領國家資產。由於事關國庫損失，因此必須釐清預算是否被使用在錯誤的地方。」

▲▼南韓總統官邸前出現一輛卡車，疑似準備搬走尹錫悅夫婦的私人物品。（圖／VCG）

▲南韓總統官邸前出現一輛卡車，疑似準備搬走尹錫悅夫婦的私人物品。（圖／VCG）

祖國革新黨院內代表黃雲夏表示，「用人民血汗錢購買昂貴的寵物用品，這根本就是竊盜的行徑！搬走用人民血汗錢購買的物品，這屬於盜領。我呼籲應該進行調查，釐清尹錫悅夫婦是否將總統官邸內的備品搬進私人住處內。」

《韓民族新聞》調查指出，承包總統官邸搬遷裝潢工程的業者「21 grams」（21그램）當時遞交給行政安全部的合約書顯示，貓跳台的單價為500萬韓元，其中也包括造價2000萬韓元（約新台幣45萬4655元）的檜木高級浴缸，該公司曾向金建希提供贊助，儘管沒有相關證照，卻能拿到總統官邸裝修工程。

另外，尹錫悅夫婦11日下午搬離官邸時，也有攝影鏡頭拍到部分貓跳台被從官邸搬進私人住所。政壇人士推測，可能是因為位於社區大樓Acrovista的私人住所在坪數上遠比官邸還要小，因此只能拆除貓跳台部分設施，搬進私人住所內。

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