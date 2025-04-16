罷綠委錯假連署多「地方政府查的」　綠營：要抗議找蔣萬安、侯友宜

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委，然而多區罷免案涉不實連署、偽造文書遭檢方調查，藍白痛批「政治辦案」。對此，民進黨團今（16日）表示，全台灣進行的連署罷免案，罷綠的錯誤率平均是30%，罷藍的錯誤率平均是4%。且北市府昨備詢時清楚回應，死亡連署，戶籍不正確等等，查對跟提報的都是地方政府核對跟提報的，不是中選會，國民黨要抗議不要找錯對象，要抗議去包圍蔣萬安、侯友宜。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，司法辦案的核心是證據，而不是政治，現在難道連鬥臭司法也藍白合了嗎？連操弄司法、消費司法也藍白合嗎？過去看到國民黨挺民眾黨來鬥臭司法，是為了挺貪腐，現在反過來是黃國昌帶頭來盲挺國民黨，是為了死人連署。

對於死亡連署，吳思瑤指出，讓事實說話，昨天臺北市議會的質詢，臺北市政府秘書長、北市選委會主委李泰興備詢時，清楚地回應議員的質詢，市選委會收到中選會交付的第一階段連署名冊，會送戶政事務所進行查對查對，就是針對有連署人死亡，或是有在籍、不在籍等事項，要確認這些查對跟提報都是由台北市政府的選委會，交由各地的戶政事務所去進行查對。

吳思瑤指出，死亡連署最主要是戶政事務所查對出來的結果，臺北市政府的選委會主委李泰興是蔣萬安任命的代表，李泰興清楚地說出事實，死亡連署也好，戶籍不正確等等。這些錯假連署也好，查對跟提報的都是戶政事務所，這是事實，我們來講證據。

吳思瑤指出，司法重證據，讓證據說話，全台灣進行的連署罷免案，總計起來罷綠的錯誤率平均是30%，罷藍的錯誤率平均是4%，相差了7.5倍，國民黨發動的死亡連署總計有1923件，而公民團體發動的罷藍，死亡連署、也就是在連署後不幸往生的只有12件，1923比12，相差160倍。這就是證據、是事實。

吳思瑤強調，所有的連署資料是地方政府核對跟提報的，不是中選會，國民黨要抗議不要找錯對象，要抗議去包圍蔣萬安，要抗議去找侯友宜，最後一個中選會已經多次的澄清說明，依職務告發不分藍綠41件，中選會都有提告，所以說司法的偵辦尊重檢調，我們不預設立場，希望檢調秉公處理。

吳思瑤喊話，希望藍白不要再為了政治的紅利來破壞司法的公信力，再怎麼怕罷免，也不要操弄司法，再怎麼怕罷免，也不要鬥臭司法。