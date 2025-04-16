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藍青年穿納粹臂章敬禮　時代力量譴責：國民黨應懲處並向國際道歉

▲▼時代力量譴責宋建樑行為。（圖／時代力量提供）

▲時代力量譴責宋建樑行為。（圖／時代力量提供）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑15日晚間遭到約談，卻身穿象徵納粹的「卐」符號臂章、右手比出納粹敬禮手勢，前往新北檢複訊。對此，時代力量今（16日）表達最嚴正譴責，這種行為是對歷史的無知，台灣社會無法容忍，呼籲國民黨應立即對此事件做出回應，向國內外社會正式道歉，並對宋建樑行為進行明確懲處，以展現負責任政黨的基本態度。

時代力量發出聲明表示，針對發起罷免綠委的中國國民黨黨員宋建樑，在涉嫌不實連署到新北地檢署應訊時，竟戴著納粹臂章並比出納粹敬禮手勢，時代力量表達最嚴正的譴責，這種行為是對歷史的無知與對人權的挑釁，台灣社會絕對無法容忍。

時代力量表示，宋建樑身為中國國民黨成員，其行徑反映出中國國民黨長期對轉型正義的冷漠與敵意，中國國民黨作為曾經主導威權統治的政黨，應更深刻反省其歷史責任，而非縱容黨員以極端行為挑釁民主社會的普世價值。

時代力量直言，宋建樑的行為無法也不應代表台灣，此人所展現的極端姿態，與台灣社會長期以來追求民主、自由與人權的核心價值背道而馳，絕大多數台灣人民堅決反對任何形式的仇恨象徵與言論，對納粹主義所代表的歷史罪行、仇恨與暴力，有著高度警覺與清楚認識。

時代力量呼籲，中國國民黨應立即對此事件做出回應，向國內外社會正式道歉，並對宋建樑的行為進行明確懲處，以展現負責任政黨的基本態度，他們也呼籲國際社會理解，這起事件是極端個體所為，絕不代表台灣主流社會價值。

最後，時代力量強調，台灣是一個尊重人權、捍衛民主的國家，時代力量將持續與所有守護自由與正義的力量站在一起，捍衛轉型正義與歷史真相的尊嚴。

▼罷免李坤城領銜人宋建樑竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼罷免李坤城領銜人宋建樑　竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

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