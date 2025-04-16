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延世大學新推「草莓生乳包」來台！7-11第二件79折　限量送帆布袋

紅遍韓國的「延世大學生乳包」推出全新草莓口味，7-11原裝進口來台。（圖／業者提供）

▲紅遍韓國的「延世大學生乳包」推出全新草莓口味。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

韓國爆紅的「延世大學生乳包」推出草莓口味！今（16日）起至4月29日在全台 7-ELEVEN 獨家限定上架，期間購買延世生乳包，還有「第二件79折優惠」。全家近來推出使用全球知名「OATLY燕麥奶」調製的燕麥奶拿鐵、紅茶，即日起至4月22日還加碼「自帶杯折8元」。

紅遍韓國的「延世大學生乳包」推出全新草莓口味，7-11原裝進口來台。（圖／業者提供）

▲「延世草莓生乳包」韓國製造直送來台。（圖／業者提供）

紅遍韓國的「延世大學生乳包」在韓國便利商店銷售破千萬顆，選用韓國延世大學自有牧場的高品質牛乳憑著高品質與絕佳風味，在韓國創下年銷售7千萬顆的驚人紀錄。

這次全新推出的「延世草莓生乳包」為在地限定口味，於韓國製造並直送來台，外皮鬆軟帶有淺淺櫻花粉色，包裹升級版草莓生奶油內餡，底層還有酸甜濃郁草莓果醬，是草莓控必吃。

▲▼紅遍韓國的「延世大學生乳包」推出全新草莓口味，4月16日至4月29日第二件79折。（圖／SUNFRIEND MOUTH 提供）

▲限定門市更加碼購買延世大學系列商品，滿300元就送品牌帆布袋一個。（圖／SUNFRIEND MOUTH 提供）

4月16日至4月29日期間，在全台7-ELEVEN 限量限定上市，原價每個135元，業者同步「韓國甜點大賞」，購買延世生乳包即享「第二件79折」優惠，限定門市更加碼購買延世大學系列商品（含延世生乳包、延世調味乳、延世爆米花），滿300元就送品牌帆布袋一個。

●全家推燕麥奶新品

全家近來推出使用全球知名「OATLY燕麥奶」調製的燕麥奶拿鐵、紅茶，提供消費者更多元的植物奶飲品選擇。

▲全家推出燕麥奶新品，還有自帶杯加碼折8元。（圖／業者提供）

另為鼓勵消費者響應422世界地球日，4月16日至4月22日期間，凡用自帶杯到全家購買現調飲品，折扣從5元「加碼至8元」。

全家也與「看見．齊柏林」基金會合作，推出「全家一起看見台灣」抽獎趣活動，4月16日至5月13日使用循環杯、環保杯，或於店舖現場購買植纖環保杯、無塑植纖杯、燕麥奶拿鐵/紅茶、植覺生活系列全品項商品，即可獲得會員APP抽獎券一張，有機會抽中空拍機、Let’s Café大杯經典美式100杯、看見台灣保溫瓶、野餐墊等多項好禮。

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