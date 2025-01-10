韓國延世大學新品「抹茶生乳包」來了！7-11獨家引進任2件79折

▲7-ELEVEN獨家引進韓國延世大學聯名甜點，包括新口味「抹茶生乳包」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

引發台韓社群話題的「爆餡生乳包」又有新口味！韓國延世大學與當地便利商店合作系列商品，其中生乳包曾累計狂銷8千萬顆，被喻為「全民甜點」，如今7-ELEVEN再度獨家引進全新「抹茶生乳包」，並祭出限時嚐鮮價第2件79折優惠。

▲7-ELEVEN獨家引進韓國延世大學聯名生乳包、調味乳。（圖／業者提供）

7-ELEVEN自2023年起看準話題經濟，首次獨家引進韓國明星大學「延世大學」在當地便利商店合作商品，被喻為「全民甜點」的生乳包，累計狂銷8千萬顆，而在7-ELEVEN也曾創下開賣14天限量10萬份迅速完銷的紀錄。

「抹茶生乳包」為韓國原裝進口，售價135元。7-ELEVEN表示，目前已累計進口延世大學聯名「原味生乳包」、「可可生乳包」（售價119元），還有「草莓調味乳」、「堅果可可調味乳」（售價49元）等品項，成為系列商品販售最完整結構的超商通路。

▲調味乳選用延世大學自產牛乳。（圖／業者提供）

生乳包與調味乳皆選用延世大學自產牛乳、搭配加入優質奶油製成的鬆軟麵包體，爆滿餡料鮮奶油，配上麵包柔軟口感，相當受到年輕世代喜愛。即日起至1月21日，指定日韓進口話題甜點、延世大學甜點、調味乳，任選第2件79折優惠，享受療癒小確幸可趁現在。

●全家開運甜點

全家首度攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，以經典角色為包裝。其中minimore甜點近來推出2款開運新品，首度推出鹹味小點「白醬海味鹹派」，特製白醬與起司餡搭配蟹味棒，加熱咬下超滿足，售價49元。另有「大橘大利泡芙」以骨頭造型白巧餅乾打造萌趣雞腿造型，搭配酸甜果凍柳橙卡士達內餡，吉利又開運，售價45元。

▼全家推出開運美食。（圖／全家提供）