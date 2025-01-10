　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

韓國延世大學新品「抹茶生乳包」來了！7-11獨家引進任2件79折

▲▼7-ELEVEN獨家引進韓國延世大學聯名甜點，包括新口味「抹茶生乳包」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN獨家引進韓國延世大學聯名甜點，包括新口味「抹茶生乳包」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

引發台韓社群話題的「爆餡生乳包」又有新口味！韓國延世大學與當地便利商店合作系列商品，其中生乳包曾累計狂銷8千萬顆，被喻為「全民甜點」，如今7-ELEVEN再度獨家引進全新「抹茶生乳包」，並祭出限時嚐鮮價第2件79折優惠。

▲▼7-ELEVEN獨家引進韓國延世大學聯名甜點，包括新口味「抹茶生乳包」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN獨家引進韓國延世大學聯名生乳包、調味乳。（圖／業者提供）

7-ELEVEN自2023年起看準話題經濟，首次獨家引進韓國明星大學「延世大學」在當地便利商店合作商品，被喻為「全民甜點」的生乳包，累計狂銷8千萬顆，而在7-ELEVEN也曾創下開賣14天限量10萬份迅速完銷的紀錄。

「抹茶生乳包」為韓國原裝進口，售價135元。7-ELEVEN表示，目前已累計進口延世大學聯名「原味生乳包」、「可可生乳包」（售價119元），還有「草莓調味乳」、「堅果可可調味乳」（售價49元）等品項，成為系列商品販售最完整結構的超商通路。

▲▼7-ELEVEN獨家引進韓國延世大學聯名甜點，包括新口味「抹茶生乳包」。（圖／業者提供）

▲調味乳選用延世大學自產牛乳。（圖／業者提供）

生乳包與調味乳皆選用延世大學自產牛乳、搭配加入優質奶油製成的鬆軟麵包體，爆滿餡料鮮奶油，配上麵包柔軟口感，相當受到年輕世代喜愛。即日起至1月21日，指定日韓進口話題甜點、延世大學甜點、調味乳，任選第2件79折優惠，享受療癒小確幸可趁現在。

●全家開運甜點

全家首度攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，以經典角色為包裝。其中minimore甜點近來推出2款開運新品，首度推出鹹味小點「白醬海味鹹派」，特製白醬與起司餡搭配蟹味棒，加熱咬下超滿足，售價49元。另有「大橘大利泡芙」以骨頭造型白巧餅乾打造萌趣雞腿造型，搭配酸甜果凍柳橙卡士達內餡，吉利又開運，售價45元。

▼全家推出開運美食。（圖／全家提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢察官與吳乃仁聚餐　照片曝光！
快訊／柯文哲正式提抗告！
鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！　緋聞4對象起底
快訊／鬼鬼鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！
鬼鬼無預警當媽震驚演藝圈！　炎亞綸祝福：實現願望
快訊／基隆警局長磨蹭臉頰！25歲女警痛哭　警政署回應了
不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖
公館65年名店歇業！　台大學生回憶沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

韓國延世大學新品「抹茶生乳包」來了！7-11獨家引進任2件79折

過年就該奢豪慶團圓！Mia C'bon「金蛇獻瑞」豪華年菜　一次吃遍名廚經典

蠟筆小新粉看過來！3款過年「必買好物」陪你新春開心迎好運

bb.q CHICKEN「過年限定餐」開賣！加碼送五花肉肉包起來半價券

7-11開賣「草莓之王霜淇淋」！第二支10元、半價優惠時段出爐

大勢明星齊聚 NB 紅毯！直擊柯佳嬿、李沐、詹懷雲腳上新歡，躍上「奧斯卡級神片」捕捉動人瞬間

全家春節「唐老鴨杯」超萌！合作迪士尼3大活動　刮刮卡中獎100％

漢堡王全新「松露漢堡」新春限定吃！超人氣「雞薯條」也回歸

全聯大掃除清潔用品「買1送1」！大潤發吉伊卡哇寢具只要799元

鹹蛋黃醬+大甲芋泥！肯德基過年限定「紫芋金來金沙雞」只賣6周

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

韓國延世大學新品「抹茶生乳包」來了！7-11獨家引進任2件79折

過年就該奢豪慶團圓！Mia C'bon「金蛇獻瑞」豪華年菜　一次吃遍名廚經典

蠟筆小新粉看過來！3款過年「必買好物」陪你新春開心迎好運

bb.q CHICKEN「過年限定餐」開賣！加碼送五花肉肉包起來半價券

7-11開賣「草莓之王霜淇淋」！第二支10元、半價優惠時段出爐

大勢明星齊聚 NB 紅毯！直擊柯佳嬿、李沐、詹懷雲腳上新歡，躍上「奧斯卡級神片」捕捉動人瞬間

全家春節「唐老鴨杯」超萌！合作迪士尼3大活動　刮刮卡中獎100％

漢堡王全新「松露漢堡」新春限定吃！超人氣「雞薯條」也回歸

全聯大掃除清潔用品「買1送1」！大潤發吉伊卡哇寢具只要799元

鹹蛋黃醬+大甲芋泥！肯德基過年限定「紫芋金來金沙雞」只賣6周

購物袋被偷！擺攤婦9千生活費沒了　清水警破案她送錦旗感謝

民眾黨明率萬人「釘孤枝」！　晚上要打「綠色恐怖光」、曝恐有滋事份子

漫才團體「暴羅WALK」電影院限定演出　激發實體戲院新可能

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

奎士咖啡101店打造美術館風格　星巴克龍井車道門市登場

誰說我只投三分球！　「蟻人」艾德華茲超暴力戰斧劈扣戲耍魔術

快訊／10天期限將至正式提抗告！北院收到柯文哲抗告狀

美駐中大使：北京對台好戰犯下錯誤　應與賴清德對話

毀約生第6孩「老婆急結紮」！6寶爸借錢扛重擔　洗車功夫曝光

北市男「衛生紙藏蟲蟲」越南托運回台　51隻闖關失敗遭滅絕

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

消費熱門新聞

直擊詹懷雲、柯佳嬿相揪「穿NB走紅毯」！

7-11開賣「草莓之王霜淇淋」

漢堡王「松露漢堡」新春限定吃！

全家唐老鴨杯超萌！刮刮卡中獎率100%

超商抗寒優惠來了！暖暖包買1送1

全聯大掃除清潔用品「買1送1」

露營老手大推這款好物　海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

拿坡里買炸雞送披薩限時2周開跑

蠟筆小新粉看過來！「必買好物」陪你迎好運

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠懶人包

肯德基「紫芋金來金沙雞」只賣6周

過年必吃美味年菜　就靠「祕密武器」搞定

頂呱呱聯名hahababy一次看

更多熱門

相關新聞

蠟筆小新粉看過來！「必買好物」陪你迎好運

蠟筆小新粉看過來！「必買好物」陪你迎好運

新年新氣象，怎麼能少了小新帶來的驚喜？，在充滿祝福與喜悅的時刻，這幾款蠟筆小新新春限定好物絕對會是你不能錯過的選擇！彙整了今年過年的三款新春必備好物，讓小新送給你幸運和溫暖的同時一起迎接2025年，也讓新的一年擁有更多的驚喜與歡樂。

基隆「OPEN將」候車亭　打造社區型新風貌

基隆「OPEN將」候車亭　打造社區型新風貌

鎮金店聯手7-11賣霜淇淋撒開心果

鎮金店聯手7-11賣霜淇淋撒開心果

超商咖啡聖誕優惠一次看　姓名有「不可思議」任一字送精品美式

超商咖啡聖誕優惠一次看　姓名有「不可思議」任一字送精品美式

7-11全新2024聖誕禮物開箱！

7-11全新2024聖誕禮物開箱！

關鍵字：

生乳包爆餡生乳包延世大學生乳包抹茶生乳包7-ELEVEN

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

台積電尾牙「峮峮中空現身」！

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面