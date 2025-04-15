「挫賓行動」連署破萬邁向新階段　二階罷免挑戰1.5萬份安全值

▲「挫賓行動」宣布連署達法定門檻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東地區針對立法委員黃建賓的罷免行動「挫賓行動」，於近日宣布已正式突破中選會規定的法定連署門檻——11534份，象徵罷免程序邁入下一階段。距離連署截止日仍有17天，行動小組表示將繼續努力推進，目標達到更高的安全連署值——15000份，以確保後續審查階段的順利進行。

行動小組指出，自連署啟動以來，在眾多志工的協助下，透過街頭快閃、逐戶宣傳等方式，日夜不停地進行連署書收集，過程中雖遭遇部分反對者的質疑與不理解，仍有許多民眾主動支持、熱情響應。小組對所有參與行動的志工與台東居民表達感謝，認為這是一場基層民意的展現。

據悉，此次行動也獲得民進黨台東縣黨部的支援。在主委張鈺晨與執行長翁聖惠的領導下，號召黨籍公職人員全力配合，加入組織動員及地面戰略，使原本進度落後的連署行動得以加速推進，順利達成基本門檻。

對於推動罷免的原因，行動小組認為，黃建賓立委在任內表現爭議不斷，包括在能源政策、福利預算、會議程序等議題上，未能充分反映地方民意，甚至有誤導與卸責之嫌。他們計畫組成辯論團，針對黃建賓在立法院期間的表現及政策立場進行公開檢視，盼藉此提高民眾對候選人監督的意識。

儘管已達法定門檻，行動小組仍強調，依照過往經驗，送交中選會後仍有約4%至5%的連署無法通過資格審查，為確保整體行動具備足夠穩定性，將持續向15000份目標邁進。他們呼籲尚未連署的台東縣民把握時間，踴躍參與，攜手完成罷免的最後一哩路。