　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「挫賓行動」連署破萬邁向新階段　二階罷免挑戰1.5萬份安全值

▲「挫賓行動」宣布連署達法定門檻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「挫賓行動」宣布連署達法定門檻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東地區針對立法委員黃建賓的罷免行動「挫賓行動」，於近日宣布已正式突破中選會規定的法定連署門檻——11534份，象徵罷免程序邁入下一階段。距離連署截止日仍有17天，行動小組表示將繼續努力推進，目標達到更高的安全連署值——15000份，以確保後續審查階段的順利進行。

行動小組指出，自連署啟動以來，在眾多志工的協助下，透過街頭快閃、逐戶宣傳等方式，日夜不停地進行連署書收集，過程中雖遭遇部分反對者的質疑與不理解，仍有許多民眾主動支持、熱情響應。小組對所有參與行動的志工與台東居民表達感謝，認為這是一場基層民意的展現。

據悉，此次行動也獲得民進黨台東縣黨部的支援。在主委張鈺晨與執行長翁聖惠的領導下，號召黨籍公職人員全力配合，加入組織動員及地面戰略，使原本進度落後的連署行動得以加速推進，順利達成基本門檻。

對於推動罷免的原因，行動小組認為，黃建賓立委在任內表現爭議不斷，包括在能源政策、福利預算、會議程序等議題上，未能充分反映地方民意，甚至有誤導與卸責之嫌。他們計畫組成辯論團，針對黃建賓在立法院期間的表現及政策立場進行公開檢視，盼藉此提高民眾對候選人監督的意識。

儘管已達法定門檻，行動小組仍強調，依照過往經驗，送交中選會後仍有約4%至5%的連署無法通過資格審查，為確保整體行動具備足夠穩定性，將持續向15000份目標邁進。他們呼籲尚未連署的台東縣民把握時間，踴躍參與，攜手完成罷免的最後一哩路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／石牌捷運站爆隨機行刺！　女背部中刀濺血
惡火燒死3母女相驗結果曝！前夫悲痛認焦屍
滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」
快訊／首波移送畫面曝！罷免張宏陸正、副領銜人送抵新北檢複訊
正妹YTR跟公司「撕破臉」！官方還原合作始末
川普頭痛！中國供應商教「暗黑手法」鑽漏洞
首爾地鐵車廂內發現大便！目睹「屎從褲腳滑落」　上班族踩到崩潰
科長當街被上銬　北市市場處回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

何仁傑涉共諜案！黃國昌：過失犯也有刑責　北檢敢約談吳釗燮？

「挫賓行動」連署破萬邁向新階段　二階罷免挑戰1.5萬份安全值

多位藍營議員分攤「罷吳6人」保證金　羅智強230萬轉做罷雙吳經費

油壓剪破壞立院護欄　立委鍾佳濱「他字案被告」身分北檢應訊

卓榮泰指「非核家園」不是誰的神主牌　同意藍委淨零家園比非碳好

收死亡威脅「幾日內，斬首」　吳思瑤報案：心情蠻不舒服

第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

預算僵局「解鈴還須繫鈴人」　卓榮泰盼啟動兩院協商機制

藍陷連署造假風暴！朱立倫明赴罷吳思瑤總部親收件　後天到新北

美前副國務卿阿米塔吉逝世　林佳龍哀悼：感謝為台美關係深厚貢獻

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

何仁傑涉共諜案！黃國昌：過失犯也有刑責　北檢敢約談吳釗燮？

「挫賓行動」連署破萬邁向新階段　二階罷免挑戰1.5萬份安全值

多位藍營議員分攤「罷吳6人」保證金　羅智強230萬轉做罷雙吳經費

油壓剪破壞立院護欄　立委鍾佳濱「他字案被告」身分北檢應訊

卓榮泰指「非核家園」不是誰的神主牌　同意藍委淨零家園比非碳好

收死亡威脅「幾日內，斬首」　吳思瑤報案：心情蠻不舒服

第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

預算僵局「解鈴還須繫鈴人」　卓榮泰盼啟動兩院協商機制

藍陷連署造假風暴！朱立倫明赴罷吳思瑤總部親收件　後天到新北

美前副國務卿阿米塔吉逝世　林佳龍哀悼：感謝為台美關係深厚貢獻

新北智慧共桿建未來城市　榮獲Smart 20國際大獎肯定

快訊／石牌捷運站驚傳隨機行刺　女月台候車背部中刀濺血急送醫

張政禹花5年達成生涯300場出賽自責太慢了　本季目標80場

惡火燒死3母女相驗結果曝！前夫悲痛認焦屍　男友崩潰痛哭噴淚

新北防汛演練！三鶯大橋4／23陸閘測試　時段性封閉請繞道

何仁傑涉共諜案！黃國昌：過失犯也有刑責　北檢敢約談吳釗燮？

周揚青朝聖科切拉穿超辣！　緊身牛仔裙「放送事業線」晃暈粉

別買黃牛！《風之谷》王蟲海報強勢回歸　「2天限量」贈送

快訊／首波移送畫面曝！罷免張宏陸正、副領銜人送抵新北檢複訊

台11線「機車撞上耕耘機」畫面曝　女騎士左腳骨折緊急送醫

李多慧偶遇台灣大學生　送10條護手霜當畢業禮物

政治熱門新聞

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險

挺藍軍戰賴清德　羅智強：有種抓我進北檢

美司令示警台海若開戰「50萬人絕望死」　顧立雄回應了

苗栗最年長人瑞、立委陳超明母陳林白菜辭世

台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

朝野組「3黨訪美團」救關稅　17人名單曝

不捨藍營青年被查！　王鴻薇哭了：民進黨用骯髒方式對付年輕人

預言大罷免藍營台北市最危險！　林濁水：至少2、3個被罷掉

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

罷吳藍軍涉連署造假　王鴻薇衝北檢抗議

罷免藍委二階門檻達標再+1　罷免葉元之連署收件破2萬4千份

更多熱門

相關新聞

多位藍營議員分攤「罷吳6人」保證金　羅智強230萬轉做罷雙吳經費

多位藍營議員分攤「罷吳6人」保證金　羅智強230萬轉做罷雙吳經費

針對檢方偵辦國民黨6位青年軍涉偽造文書，國民黨立委羅智強昨日表示，保金全由他出；羅智強今（15日）再說，昨天過後，不少黨籍議員紛紛表示「算我一份」，因此他承諾撥出的230萬元將全轉用於罷免「雙吳」經費，力拚二階連署，為6英雄討公道。

第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

藍陷連署造假風暴　朱立倫明赴罷吳思瑤總部親收件

藍陷連署造假風暴　朱立倫明赴罷吳思瑤總部親收件

中選會：已告發41件罷免案涉偽造或死亡連署

中選會：已告發41件罷免案涉偽造或死亡連署

即／國民黨三重黨部也被搜　執行長被帶回

即／國民黨三重黨部也被搜　執行長被帶回

關鍵字：

罷免立委台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

白種元新節目「無限期延播」

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

前輔導長內內認了「直播沒人看」

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面