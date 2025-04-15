第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

▲國民黨立委黃建賓。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

繼藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀、葉元之等4起罷免案二階段門檻達標後，台東罷免藍委黃建賓團隊今（15日）也宣布，罷免黃建賓的「挫賓行動」達法定門檻11534份，距離截止日還有18天，我們將朝安全值15000份前進，希望台東民眾能持續參與連署。

大罷免潮持續發酵，35位藍營立委罷免案進入第二階段，連署開跑30天內，罷免羅智強團隊、罷免李彥秀團隊、罷免王鴻薇團隊接連宣布二階連署書份數超過門檻。而三罷團也表態將繼續收件，力拼達到安全門檻，今日又有罷免葉元之、黃建賓團隊宣布達安全門檻，已累積5案達標。

罷免團隊「挫賓行動」小組表示，感謝所有志工伙伴和民眾的幫忙，沒日沒夜的收集連署書，一方面要受反罷民眾的冷嘲熱諷，假期還要犧牲個人休息的時間，賣力地掃街、快閃活動等，十分辛苦。同時也要特別感謝民進黨台東縣黨部全體黨公職，在主委張鈺晨、執行長翁聖惠的帶領之下，號召黨公職總動員，在組織戰、陸戰的加入後，讓原本落後的進度，加速達到基本門檻。

罷團指出，在罷免期間，看到藍白立委依然持續漠視民意、不思悔改，並沒有因為罷免成行而懸崖勒馬，而黃建賓立委還是慣性收割政績，甚至操作風電假議題，試圖轉移欺騙民眾轉移焦點。

罷團強調，未來將組成辯論團，挑戰黃建賓所列的各項成績，讓台東民眾認清這位「傅隨組織」成員，過去是如何癱瘓憲法法庭、中配六改四、凍刪弱勢福利經費、違法會議、將台灣置於危險邊緣。雖然挫賓行動已經達到11534份的基本門檻，但為求安全值，還是要朝15000份前進，拜託大家繼續連署簽起來。