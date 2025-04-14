從山林到海洋！第三屆台東南島OST會議聚焦文化傳承

▲第三屆台東南島OST會議聚焦文化傳承。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為深化南島文化的多元發展並鞏固台東作為南島文化重鎮的角色，台東縣政府日前在台東縣原住民文化創意產業聚落（TTICC）舉辦「第三屆南島文化共識開放空間會議（Open Space Technology, 簡稱OST）」，吸引來自全台約70位文化工作者、學者專家與南島文化愛好者齊聚一堂，展開為期兩天的深度討論與交流。

本屆OST會議主題聚焦於台灣本地的南島文化發展，特別關注航海文化與山林文化的保存與傳承。主辦單位表示，南島文化不僅是語言與工藝的傳承，更是與自然互動、與祖靈對話的生活實踐。在這樣的基礎上，每一位與會者都被視為「造浪者」與「造山者」，共同擘劃南島文化的新篇章。

會議以開放空間技術為核心，讓參與者自由提出議題、主導討論，並透過小組對話和議題聚焦，形成具體可行的行動方案。議題涵蓋範圍廣泛，從文化教育、創意表達到國際交流，充分展現台灣南島文化的多樣性與未來可能性。

提出的具體建議包括：設立專門的工藝文化研發中心或學校，保留與傳承各族群獨有的工藝技術；以繪本創作向世界介紹南島文化；建構國內外雙向交流平台，為未來舉辦南島藝術節鋪路；成立支持台東藝文從業者的協會，並回饋在地社群；記錄與教學自然材質樂器的製作知識，由耆老親授技藝；探索用火文化在現代生活中的延伸方式；強調身體作為文化載體，尋找屬於台灣南島的生活風格；推廣南島飲食文化，讓南島料理走入日常；最後也倡議透過社區營造，凝聚一個屬於南島的集體文化認同。

台東縣長饒慶鈴表示，台東擁有得天獨厚的自然環境與多元文化，是南島文化的重要據點。今年OST回歸地方視角，邀請耆老、青年與專業人士共同思考文化的未來，希望透過此平台讓台東成為台灣與國際南島文化交流的樞紐，並持續引領相關創新發展。

與會者普遍對此次會議給予高度肯定，不僅因其形式開放、內容豐富，更因討論成果具高度實踐價值。台東縣政府文化處指出，未來將會把本次會議中凝聚的共識與具體建議，納入南島文化發展計畫，作為政策擬定與資源配置的重要參考，持續推動南島文化在台東深耕與拓展。