台南安南區交通新亮點　複合式和順轉運站開幕啟用

▲台南市安南區「和順轉運站」啟用典禮，15日由台南市長黃偉哲主持，交通部公路局局長陳文瑞特別出席觀禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區公共運輸再添新亮點！15日台南市長黃偉哲主持「和順轉運站」啟用典禮，交通部公路局局長陳文瑞特別出席觀禮，該轉運站鄰近亞太國際棒球訓練中心、國立台灣歷史博物館、安南醫院等，並調整公車路線串連週邊地區，並規劃商場多元化經營，可望成為地區觀光、交通、餐飲等複合式的生活空間。

市長黃偉哲表示，安南區人口已突破20萬，長和路沿線更是區域發展的明日之星，多項重大建設包括亞太棒球場、北外環道路，及鄰近的永安路拓寬、永康物流專區、鹽行國中重劃區等均陸續完成，「和順轉運站」將成為區內最重要的公共運輸建設指標，搭配台史博和棒球場，以交通結合觀光經濟和賽事經濟，帶動地方發展效果可期。

交通部公路局局長陳文瑞本日特別南下觀禮，他表示中央推動「公路公共運輸計畫」十幾年來，台南市一直是領頭羊，升格直轄市迄今，已補助台南建設6處轉運站，轉運站建設的補助金額累計達3億元，加上近年電動公車等重大補助，挹注台南公共運輸發展的總額更超過44億元。

交通局局長王銘德表示，和順轉運站於1月15日起試營運，並調整週圍市區公車，其中5路公車自鹽行延駛至本站，可串連奇美醫院、成大醫院、台南火車站及多間學校，每日77班次，另18路、20路、橘3則分別可串連安南醫院、永康車站、善化車站等地。

王銘德局長指出，除了一般市區公車，3月17日通車的「厝邊公車905線」也行經本站，創新採用9人小巴營運，靈活串連永康轉運站、安南區公親寮、溪埔寮等傳統聚落，此外，2月底韓國職棒NC恐龍隊於亞太棒球場舉行春訓交流賽期間，也開行接駁車往返永康火車站，車程僅約15分鐘，對外地遊客而言十分便利。

交通局長王銘德進一步說明，和順轉運站規劃設計團隊以戶外、半戶外動線引入基地與轉運站內部，融入「安南十六寮」的在地意象，搭配「微聚落」為理念的建築設計，曾榮獲2021年國家卓越建設獎最佳規劃設計類卓越獎，站內採複合式規劃，近200坪商業空間目前已引進便利商店及輕食等商家，將於近期進駐，未來也適合咖啡廳、餐廳，提供更多消費與餐飲選擇。

公共運輸處長吳俁之表示，和順轉運站佔地近1公頃，設有大客車月台12席、汽車停車38席、機車停車73席，共耗資1.6億元，其中爭取中央補助8千餘萬元，克服疫情缺工及物料上漲等條件，歷時3年建造完成。吳俁之指出，和順轉運站也有規劃youbike租借站、旅客接送區、計程車排班區、卸貨區等設施，並逐步增設電動公車及小客車充電樁，及利用大型屋頂規劃太陽能光電，此外週邊路口也已完成偏心式左轉車道、行人庇護島、及通往棒球場的行人號誌等配套，打造兼具人本交通、生活消費與環保綠能等多功能的轉運站。