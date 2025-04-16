罷綠委領銜人戴「卐」字臂章　外交部指「極為不當」：嚴正譴責

記者陳家祥／台北報導

新北地檢署偵辦幽靈連署案，罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑赴地檢複訊時，戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，還拿希特勒著作《我的奮鬥》。對此，外交部16日表示，考量到納粹造成的歷史悲劇，許多國家明文禁止使用納粹符號，「對這種個人表達意見極為不當的方式予以嚴正譴責」。

外交部表示，有關注到有國人於15日在台灣新北地方檢察署時，身著納粹符號臂章、手持希特勒（Adolf Hitler）著作「我的奮鬥」（Mein Kampf），並做出納粹敬禮手勢情事。

外交部說，由於納粹偏狹的意識形態與行為造成大屠殺和種族滅絕的歷史悲劇，納粹相關符號及旗幟已被包含台灣在內的多數國家厭惡及唾棄，並在許多國家明文禁止使用納粹符號，外交部對這種個人表達意見極為不當的方式予以嚴正譴責。

外交部重申，台灣是自由民主的法治國家，人民表達意見及言論自由都受到憲法保障，籲請國人理解納粹符號及手勢在國際社會中代表的負面意義及歷史傷痛，避免採取這種傷害其他國家人民情感、破壞台灣整體形象，又無任何意見表達效果的言行。

外交部誠盼國人與政府一起攜手努力，積極展現對世界上不同文化、宗教與族群的同理心，共同實現更美好、更有包容性的未來。

▼罷免李坤城領銜人宋建樑舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

