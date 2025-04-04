妻控遭逼迫行房！夫反咬她傳辣照搞曖昧　法官判離：兩人都要負責

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小美（化名）控訴，丈夫阿強（化名）經常對她罵髒話，甚至趁她酒醉無力反抗時，逼迫發生性行為，夫妻倆的關係早已形同陌路，因而決定向法官訴請離婚；阿強則反控小美與異性友人搞曖昧，他不希望離婚。但新竹地院法官審理之後，認為兩人的婚姻已經產生重大破綻且無回復的可能，雙方皆須負責，最終仍裁定准許離婚。

▲小美控訴遭受阿強言語暴力及性暴力，阿強則反控她疑似外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，阿強因生病未按時服藥，導致情緒起伏不定，不僅常用「X」、「X你娘」辱罵她，對話間也常提到充滿負面情緒的詞語，讓她感到壓力很大；此外，阿強還曾趁她酒醉無力反抗時，逼迫發生性行為，她不堪受到言語暴力及性暴力，經3次調解、4次諮商都無法達成共識，夫妻倆早已形同陌路，因而決定向法院訴請離婚。

阿強則否認對小美施暴，並反控小美擅自分居，甚至透過臉書傳清涼照片給異性友人，這段婚姻關係會發展到這個地步，起因與他無關，而且他並不想離婚。

不過，新竹地院法官認為，關於言語暴力的部分，有雙方的對話紀錄、錄音為證，阿強也不否認分居之後，幾乎與小美沒有互動，可見夫妻倆溝通及互動不良，長期各自生活，實質上已無婚姻共同生活可言，而且就算經過法院審理程序，兩人也只是在訴訟攻防中互相指責，沒有任何緩和或復合的跡象。

法官表示，考量到夫妻倆已分居3年，期間沒有任何善意互動，對彼此毫無關心，也沒有意願努力修補關係，這段婚姻顯然已經產生重大破綻且無回復的希望，夫妻倆皆須負責，最終裁定准許離婚，全案仍可上訴。

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