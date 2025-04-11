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社會 社會焦點 保障人權

偷吃人夫被抓包！她和解後又約唱歌　正宮怒討200萬違約金

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）因與人夫有不正當往來，被正宮抓包之後，雙方簽署和解書，約好若是再與人夫聯繫，她就要賠償正宮200萬元，但簽完不到1個月，她就被發現又約人夫到KTV唱歌，因而挨告。新竹地院法官日前審理此案，考量到小美僅違約1次，加上現場是多人聚會的公開場合，最終判她應賠償正宮5萬元，加上先前尚未付清的賠償金18萬元，總計23萬元。

▲▼唱歌,走音。（圖／CFP）

▲小美約人夫一起去唱歌，被正宮以違約為由提告求償200萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

正宮在判決書中主張，小美和夫妻倆是認識多年的好友，去年2月間她意外發現丈夫的汽車置物盒內有一把鑰匙及磁扣，加上先前曾耳聞丈夫與小美過從甚密，直覺不對勁，打電話質問後確定丈夫與小美外遇，雙方經協商，決定簽署和解書，條件是小美應賠償18萬元，並保證未來不會再與丈夫聯繫，若違約就要再賠償200萬元。

但正宮沒想到的是，和解書簽完不到1個月，小美就約丈夫一起去KTV聚會唱歌，顯然已經違約，而且先前說好的賠償金也還沒付清，因此決定對小美提告求償總計218萬元。對此，小美僅表示，同意賠償18萬元，至於KTV聚會，她有告知男方可以不要來，那只是一場單純的唱歌聚會，現場還有其他人在場。

新竹地院法官認為，小美承認在簽完和解書之後，曾與人夫一起去唱歌，她的行為確實違反和解書的約定內容，正宮的確可以提告請求給付違約金，但小美違約次數只有1次，事發現場也是有多人在場的公開場合，兩人並非單獨見面，考量到違約情節、正宮受損害程度、雙方社會經濟狀況等因素，最終裁定小美應賠償正宮違約金5萬元，另外還要給付先前說好的賠償金18萬元，總計23萬元。

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