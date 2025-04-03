控夫外遇「第一次見她就貼身坐」　正宮求償百萬卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小佳（化名）控訴，丈夫阿興（化名）坦承外遇，還與A女一起出遊、發生性關係，甚至在第一次與A女見面時，就貼身坐得很靠近，宛如情侶，憤而決定對兩人提告求償100萬元。不過，新竹地院法官認為，單憑一張合照並無法確定阿興和A女有不正當交往關係，最終因證據不足，裁定駁回小佳的告訴。

▲小佳控訴丈夫外遇，提告求償卻被判敗訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小佳在判決書中主張，阿興在2021年12月間向她坦承外遇，並承認曾與小三一起出遊、發生性關係，之後又脅迫離婚，被拒絕便離家出走，跑去和小三同居；她經調查發現該名小三就是A女，阿興和A女第一次見面時，就已經貼身坐得非常靠近，甚至還把合照公開在臉書上，兩人互動宛如情侶，至今仍保持著同居關係，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

但阿興和A女均表示，兩人只是工作上有過合作關係，從未做過任何逾越道德的行為。

新竹地院法官認為，小佳提出的照片證據，只是單純的截圖並附上「她自己的說明」，光憑照片無法確認阿興與A女是否同居，而且除了該張照片之外，小佳無法提出任何兩人有其他親密行為的證據，另一項錄音證據也無法確認所述內容的實際狀態、情境為何、所指為何人。

最終，法官認定此案證據不足，裁定駁回小佳的告訴，全案仍可上訴。