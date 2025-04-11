前夫留22幅油畫當廢棄物賤賣1萬元　她僅賠5千元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）在前夫離家之後，決定將房子內的物品清除再出租，於是將前夫留下的22幅油畫當成廢棄物，以1萬元的價格賣給回收業者，結果反遭前夫的遺產管理人提告求償10萬元。不過，新竹地院法官雖然認定小花轉賣油畫獲得的錢財屬於不當得利，但由於油畫未經鑑定，真偽、價值均不明，最終僅判小花應賠償5000元，全案仍可上訴。

▲小花轉賣前夫留下的22幅油畫，獲得1萬元，卻被認定為不當得利。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

遺產管理人在判決書中主張，小花與當事人原本是夫妻，2020年3月間小花竊得當事人所有的22幅油畫，並以1萬元為代價轉售給不知情的回收業者，顯然涉及侵權行為、不當得利，因此決定依法向小花提告求償10萬元。

但小花表示，前夫2019年間搬家之後，她一個人住在該房屋內，隔年2月間因為想將房屋出租，便開始清理屋內物品，主要包含書籍、首飾、油畫等雜物，轉賣所得共1萬元。

小花辯稱，由於前夫曾寫下承諾書，表明會永遠愛她，若違背承諾，所有財產皆歸她所有，但後來前夫外遇，確實違背了承諾，所以她認為那些油畫應當屬於自己的財產，她轉賣給他人自然不構成侵權行為或不當得利，「那些油畫根本就沒什麼價值，頂多就值5000元」。

新竹地院法官認為，前夫所寫的承諾書是在與小花訂婚當日訂立的，屬於「示愛宣言」，難以認定有「一旦不愛了就必須補償費用」的意思，況且小花自己也說了，那些油畫是前夫拿回來的，因此可以認定油畫的所有人仍為前夫。

不過，法官指出，雖然小花轉賣的行為涉及不當得利，但那些油畫沒有經過鑑定，真偽不明，遺產管理人也沒有提出證據證明油畫的價值，最終判小花應賠償5000元較為適當，全案仍可上訴。