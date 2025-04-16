川普稱美國不需與中國達成協議　陸外交部嗆：停止威脅訛詐

▲由於中國對美國採取報復行動，美國總統川普（Donald Trump）對中國關稅從145%加徵至245%。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中美貿易戰持續升溫，川普對中國關稅15日加徵至245%。美國白宮新聞秘書引述美總統川普的話稱，「中國需要與美國達成協議，而美國不需要與中國達成協議。」中國外交部發言人林劍16日在舉行例行記者會上，對此表示，「美方想解決問題就該放棄施壓。」

日本廣播協會（NHK）記者向林劍提問，「美國白宮新聞秘書引述川普的話稱『球在中國這邊』，中方對此有何回應？」

▲中國外交部發言人林劍稱，中方採取必要的反制措施，完全合理合法。（圖／翻攝中國外交部）

林劍表示，「這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益，和國際公平正義，完全合理合法。」

林劍又再次強調，「中方的立場一直很明確，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打，如果美方真的想透過對話談判，解決問題，就應該放棄極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上，同中方對話。」

中國財政部11日發布公告，「即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，也將淪為世界經濟史上的笑話，在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會，但是，倘若美方執意繼續實質侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。」