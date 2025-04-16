川普對中國「關稅加徵至245%」　陸外交部再次強調：絕不怕打

▲美國總統川普15日對中國關稅加徵至245% 。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國與中國大打關稅貿易戰，依據白宮15日發布的「事實清單(fact sheet)」，由於中國對美國採取報復行動，美國對中國進口商品最高課徵「245%關稅」。中國外交部發言人林劍16日在舉行例行記者會上，對此回應，「中方已多次闡明在關稅問題上的嚴正立場。」

據《澎湃新聞》報導，中阿衛視記者向林劍提問，「美國白宮在官網的最新聲明表示，由於中國採取報復性措施，美對華關稅加至245%。中方有何回應？」

林劍對於245%關稅一事表示，「具體的稅率的數字，你可以問美方。」

▲中國外交部發言人林劍多次強調，中方已表明立場。（圖／翻攝中國外交部）

林劍再度強調，「這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不害怕打。」

中國財政部網站11日發布，國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告。公告強調，「即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，也將淪為世界經濟史上的笑話，在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會，但是，倘若美方執意繼續實質侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。」