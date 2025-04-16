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大陸 大陸焦點 特派現場

關稅風暴席捲前搶買！　Temu海外下載量增18％、SHEIN用戶成長6％

▲▼Temu和SHEIN。（圖／記者陳冠宇攝）

▲Temu和SHEIN。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

美國將自5月2日起，對價值不超過800美元的大陸與香港小額包裹，徵收120％關稅。最新數據顯示，大陸電商巨頭拼多多旗下跨境電商Temu下載量成長18％，大陸快時尚電商SHEIN活躍用戶也成長6％，顯示海外用戶在關稅增加之前，更積極進行搶購。

數據調查公司Sensor Tower今（16）日最新數據顯示，2025年3月中國行動應用程式（非遊戲）在海外市場延續強勁趨勢。短劇、跨境電商及工具類產品成為成長核心，新興市場與技術創新則成為競爭焦點。

該機構表示，跨境電商領域，Temu以「低價+社交裂變」模式持續擴張，下載量較上月成長18％，平台活躍用戶度持續走高。

與此同時，SHEIN則通過供應鏈優化與垂直用戶營運，活躍用戶成長6％，鞏固在快時尚領域的領先地位。此外，AliExpres通過東南亞市場深耕，下載量成長57％。

在美國對大陸與香港小額包裹加徵高額關稅前，港府今（16）日發文批評美國「霸凌無理」，並表示香港郵政「絕不會代收所謂關稅」，將會相繼暫停接收寄往美國且內含貨品的海運郵件與航空郵件。

▲▼Temu海外下載量增18％、SHEIN用戶成長6％。（圖／翻攝界面新聞）

▲▼Temu海外下載量增18％、SHEIN活躍用戶成長6％。（圖／翻攝界面新聞）

▲▼Temu海外下載量增18％、SHEIN用戶成長6％。（圖／翻攝界面新聞）

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