吐瓦魯啟用「史上第1台ATM」！　總理親臨典禮致詞：歷史性一刻

▲我國友邦吐瓦魯主要島嶼富那富提（Funafuti）（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

我國友邦、大洋洲國家吐瓦魯（Tuvalu）15日正式啟用該國史上第1台自動提款機（ATM），總理戴斐立（Feleti Teo）與政商名流親臨典禮現場，他也在致詞時表示，這是歷史性的一刻，因為該國銀行不論服務或戰略方向，都邁入全新時代。

吐瓦魯位於太平洋，人口僅約1.2萬，是世上最偏遠的國家之一，過去不論是日常消費或銀行業務，主要都是透過現金進行，民眾必須在發薪日前往銀行領薪水，往往導致大排長龍，但如今這一點即將改變。

ATM啟用儀式在吐瓦魯國家銀行（National Bank of Tuvalu）位於主島「富那富提」（Funafuti）的總部登場，總理、總督、傳統領袖、國會議員、外交與商界代表都親自出席，慶祝這場各界期待已久、邁向金融現代化的重要一步。

▲吐瓦魯迎來史上第一台ATM。（示意圖／CFP）



總理戴斐立表示，銀行一開始與外部顧問合作，稍後跟斐濟的太平洋科技有限公司（Pacific Technologies Limited）簽約，交付與安裝系統，未來將在該島多個地點營運，包括機場與當地村莊。目前已經安裝好5台ATM，之後還會在全島各地安裝30台刷卡結帳POS機。

吐瓦魯國家銀行西奧塞（Siose Penitala Teo）向衛報表示，自從2021年開始，ATM與POS機的成本已經超過300萬澳幣（約新台幣6000萬）。戴斐立表示，「這些機器並不便宜，但在政府支持與堅定決心之下，我們能夠為我們的人民推出這項服務。」

目前，吐瓦魯的ATM與POS機僅開放使用預付卡（prepaid cards），下一步計畫推出吐瓦魯發行的簽帳金融卡，而最終目標則是提供Visa簽帳金融卡與信用卡功能，用於海外旅行與網路購物。

吐瓦魯國家銀行約有6000名客戶，許多人都有多個帳號，引入電子銀行系統，預期能夠紓解業務堵塞問題，減少對於現金的依賴，改善外島金融服務等。